سازمان سنجش آموزش کشور از آغاز توزیع کارت ورود به جلسه متقاضیان آزمون اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری ـ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سال ۱۴۰۴ در تاریخ ۲۳ دیماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سازمان سنجش آموزش کشور امروز با صدور اطلاعیهای، جزییات مربوط به تاریخ پرینت کارت، محل رفع نقص کارت و زمان برگزاری آزمون متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری ـ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سال ۱۴۰۴ را اعلام کرد.
این آزمون، در نوبت صبح روز جمعه؛ ۲۶ دی در ۳۵ شهرستان کشور برگزار میشود.
نحوه و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون
کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون از روز سهشنبه؛ ۲۳ دیماه از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده و پرینت خواهد بود و متقاضیان میتوانند با وارد کردن اطلاعات شناسنامهای (نام، نامخانوادگی، شماره ملی، سال تولد) خود نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام و بر اساس نشانی تعیین شده بر روی پرینت کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.
چنانچه متقاضی به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره داوطلبی، پرونده و یا کد پیگیری مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمیشود، لازم است با مراجعه به درگاه سازمان سنجش و ورود به سامانه پاسخگویی اینترنتی و انتخاب نام آزمون و تعیین موضوع پیگیری، نسبت به دریافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده، داوطلبی و یا کد پیگیری ثبتنام اقدام کند. لازم به ذکر است این امکان برای متقاضیانی فراهم است که در سامانه پاسخگویی عضو باشند؛ لذا ضرورت دارد متقاضیانی که اطلاعات فوق را مفقود کردهاند با عضویت در این سامانه نسبت به بازیابی این اطلاعات اقدام کنند.
نشانی، محل رفع نقص کارت و مندرجات کارت شرکت در آزمون
۱- با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامهای متقاضیان از سامانه ثبت احوال، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامهای وجود ندارد؛ لذا چنانچه مغایرتی در اطلاعات شناسنامهای مندرج در کارت شرکت در آزمون داوطلب وجود دارد ضروری است موارد مغایرت را از اداره ثبت احوال منطقه سکونت خود پیگیری کند.
۲- چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای مربوط به سهمیه ایثارگران، مدت سابقه کار (مرتبط با رشته مورد تقاضا)، متقاضی انتقال، متقاضی تغییر رشته کارشناسی، مقطع تحصیلی، کد و عنوان رشته تحصیلی، تاریخ فارغالتحصیلی، استان و شهرستان مورد تقاضا) کارت شرکت در آزمون داوطلب وجود دارد لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا قبل از تاریخ ۲۶ دی ماه منحصراً به درگاه سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قسمت ویرایش اطلاعات مراجعه و از آن طریق نسبت به اصلاح موارد اقدام شود.
نکته مهم: متقاضیانی که سهمیه ایثارگران آنان مورد تایید قرار نگرفته است، برای اعمال سهمیه لازم است در قسمت ویرایش مجدداً سهمیه خود را درج و تایید سهمیه خود را از ستاد کل مرکزی ارگان مربوطه در شهر تهران پیگیری کنند.
۳- در صورتی که داوطلب نسبت به موارد مشروح ذیل اعتراض دارد، ضروری است در روز پنجشنبه، ۲۵ دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ و از ۱۴ تا ۱۷، با همراه داشتن مدارک مربوطه (کارت ملی و اصل شناسنامه عکسدار) به نماینده سازمان سنجش مستقر در واحد رفع نقص حوزه مربوطه بر اساس نشانی اعلام شده (مندرج در جدول شماره ۲ این اطلاعیه) مراجعه کند. در غیر این صورت مطابق ضوابط با وی رفتار خواهد شد.
۳-۱- چنانچه داوطلب نسبت به بندهای (جنس، معلولیت و شدت معلولیت) معترض است.
تذکر مهم: متقاضیانی که معلولیت آنان مورد تایید قرار نگرفته است، برای اعمال بند معلولیت لازم است فرم تایید معلولیت خود را از اداره بهزیستی محل سکونت خود دریافت و در تاریخ مذکور به واحد رفع نقص مراجعه کنند.
۳-۲- چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب، فاقد عکس است و یا عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله اشتباه عکس، فاقد مُهر، واضح نبودن عکس است ضرورت دارد ضمن همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، ۲ قطعه عکس ۴×۳ و کارت ملی یا شناسنامه عکسدار مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «۳» به نماینده سازمان سنجش مستقر در واحد رفع نقص مراجعه و موضوع را پیگیری کند تا مشکل برطرف شود. در غیر این صورت فرد به عنوان متخلّف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.
۳-۳ - چنانچه شماره داوطلبی چه به صورت عددی و یا به صورت حروف، ناخوانا است.
۴- سایر اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون هر متقاضی بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبتنام که توسط خود متقاضی تکمیل شده، در نظر گرفته شده است.
یادآوری: متقاضیان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون، برگ راهنمای شرکت در آزمون را که بر روی درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش قرار دارد به طور دقیق مطالعه کنند.
یادآوریهای مهم
۱- فرآیند برگزاری آزمون رأس ساعت ۸ صبح آغاز میشود. دَرهای ورودی حوزههای امتحانی رأس ساعت ۷:۳۰ صبح بسته خواهد شد؛ لذا از ورود متقاضیان پس از بسته شدن دَرهای ورودی به محوطه و یا سالنهای امتحانی ممانعت به عمل خواهد آمد.
۲- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است.
تذکر: متقاضیانی که اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار را همراه نداشته باشند از ورود آنان به جلسه آزمون جلوگیری خواهد شد.
۳- هر متقاضی برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاککن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.
۴- متقاضیان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، پیجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، بیسیم، کتاب، جزوه، ماشین حساب، ریموت کنترل، هرگونه یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری کنند. به همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با متقاضیان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری که بخشی از آن در بند «د» آمده است، رفتار خواهد شد.
۵- لازم به تاکید است همراه داشتن هرگونه وسیله غیر مجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظهدار از جمله تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند (حتی به صورت خاموش) در جلسه آزمون طبق قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری، موجب محرومیت از گزینش در آزمون میشود.
۶- خارج کردن ملزومات آزمون (پاسخنامه، کارت شرکت در آزمون و یا دفترچه سؤالات) از جلسه آزمون تخلف محسوب میشود و با متقاضیانی که اقدام به این تخلف نمایند طبق ضوابط رفتار خواهد شد.
۷- مخدوش و پاره کردن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارک امتحانی ماهیتاً از مصادیق تخلّف و تقلّب محسوب میشود و با متقاضیان متخلف برابر با قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری رسیدگی و برخورد خواهد شد.
۸- رعایت پوشش اسلامی در حوزه برگزاری آزمون الزامی است.
۹- برای بازرسی بدنی و تطبیق عکس با فرد متولی همکاری لازم را بعمل آورید.
۱۰- حوزه برگزاری آزمون از تحویل گرفتن هرگونه وسایل اضافی از جمله تلفن همراه، ماشین حساب، کیف دستی، ساک دستی، کتاب، جزوه و ... معذور است، بنابراین اکیداً توصیه میشود به غیر از موارد اعلام شده در اطلاعیه پرینت کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون و اوراق تشخیص هویتی از همراه داشتن سایر وسایل جداً خودداری شود.
۱۱- با توجه به اینکه سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقای کیفی حوزههای برگزاری آزمون، نیاز به نظرات داوطلبان به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و اطلاعات برای ارزیابی حوزهها دارد، لذا نسبت به تکمیل پرسشنامه ارزیابی حوزه امتحانی خود در آزمون اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری ـ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سال ۱۴۰۴ از تاریخ ۲۶ دی ماه تا دوم بهمن ماه ۱۴۰۴ به صورت اینترنتی از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش اقدام کنید.
۱۲- درصورت بوجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاری آزمون، لازم است نسبت به ارسال درخواست حداکثر تا تاریخ دوم بهمن ماه از طریق سامانه پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش به نشانی https://request.sanjesh.org/ اقدام نمایید. بدیهی است درخواستهای واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسی و پیگیری نخواهد بود.
د- قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری
ماده ۵- تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
الف- ارتکاب هرگونه عملی که موجب بینظمی در برگزاری آزمون شود یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظهدار.
ب- ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون متقاضی را از نظر علمی خدشهدار سازد از قبیل:
۱- ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.
۲- تبانی با متقاضیان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دستاندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون.
۳- ثبتنام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای متقاضی اصلی.
ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظهدار.
د- کمک به متقاضی خارج از ضوابط برگزاری آزمون برای پاسخ به سؤالات.
ه- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به متقاضیان یا استفاده غیر مجاز از آنها.
و- هرگونه تغییر غیرمجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامههای متقاضیان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.
ز- افشای سؤالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.
ح- خرید یا فروش سؤالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سؤالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.
ماده ۶- هیأتهای رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای زیر را درباره متخلفان دارند:
الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۵): اخطار کتبی با درج در پرونده متقاضی و اعلام به مراجع ذی ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.
ب- در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (۵): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی متقاضی در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.
تبصره- آرای هیأتهای بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۶) این قانون قابل تجدید نظرخواهی در هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمونها است.
ماده ۷- در مورد مشمولان بندهای (د)، (ه)، (و) (ز) و (ح) ماده (۵) هیأتهای رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی مینمایند.
ماده ۸– ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد، موجب تشدید مجازات میشود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم میشود. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب است.
ماده ۹- رسیدگی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات در آزمونها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأتهای انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیتههای انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (۶) و (۷) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم میشود.
ماده ۱۰- در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازاتهای مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمونها، قبولی وی در آزمون را ابطال مینماید. در این صورت مؤسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود، و چنانچه گواهی فارغالتحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی هستند.
ماده ۱۱- چنانچه با بررسیهای فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی متقاضی و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیشدانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونها از متقاضی در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل میآید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این متقاضی، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی است.
ماده ۱۲- هر مؤسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی متقاضیان شرکت در آزمونهای مورد بحث این قانون فعالیت میکند، چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشارکت داشته باشد، مجوز تأسیس آن لغو میشود و مدیران مسئول آنها، علاوه بر محرومیت دائمی از تأسیس و اداره این گونه مراکز، به مجازاتهای پیشبینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم میشوند، و چنانچه مؤسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، مجازات مدیران مسئول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶) است.
تبصره- در مورد آموزشگاههایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط؛ مدعیالعلوم نیز میتواند رأساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید.
برای مشاهده جدول شماره ۱– شهرستانهای محل برگزاری آزمون متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری ـ مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ـ سال ۱۴۰۴ اینجا را کلیک کنید.
برای مشاهده جدول شماره ۲- آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری ـمرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ـ سال ۱۴۰۴ اینجا را کلیک کنید.