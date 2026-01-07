به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، سرهنگ اسماعیل زراعتیان گفت: در اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز در شهرستان شیراز، مأموران کلانتری ۱۵ قصرالدشت هنگام گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی، به یک دستگاه وانت مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او بیان کرد: در بررسی و استعلامات صورت گرفته مشخص شد خودرو مذکور حامل ۴ دستگاه اسپلیت بدون مدارک قانونی است.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه ارزش اموال کشف شده برابر اعلام کارشناسان ۳ میلیارد ریال برآورد شده است ، افزود: راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.