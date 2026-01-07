پخش زنده
رقابتهای تنیس سطح یک آسیا در رده سنی کمتر از ۱۴ سال با حضور سه نماینده ایران به میزبانی بحرین برگزار می شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با دعوت فدراسیون تنیس آسیا؛ آیلین محمدیانفر، ساغر سالکیفر و امیرحسین حسنی تنیسورهای ایرانی هستند که در این رویداد به میدان خواهند رفت.
این رقابتها در بالاترین سطح تنیس قاره آسیا و در رده سنی کمتر از ۱۴ سال از ۲۸ دی در بحرین برگزار خواهد شد.
با اعلام فدراسیون تنیس آسیا، محمد مهذبنیا نیز به عنوان مربی تیم کمتر از ۱۴ سال آسیا معرفی شده است و با حضور در این رویداد، عملکرد بازیکنان آسیایی حاضر در این رقابتها را نظاره گر خواهد بود.