به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ طرح مدیریت محله محوری با حضور جمعی از مسئولان وریش سفیدان، صاحب نظران و منتفذین محله شهداءی باروق برگزار و به مسائل و مشکلات این محله ر سیدگی شد.

جلسه طرح مدیریت محله محوری با حضور اعضای کمیته حمایت و راهبری از طرح محله محوری شهرستان، شورای تحول و پیشرفت محله شهدا ء و جمعی از ریش سفیدان، صاحب نظران و منتفذین محله شهدای باروق در محل مسجد شهدای این منطقه برگزار شد.

در این جلسه گزارش عملکرد محله اسلامی شهدا را حجت الاسلام دکتر سیدعلی موسوی رئیس محله اسلامی و فرمانده پایگاه بسیج محله، قرائت کرد و مسئولان بصورت چهره به چهره با اعضای شورای تحول و پیشرفت محله اسلامی شهدا به تبادل نظر پرداختند.

برخی ازمشکلات و موانعی که حل و فصل آن از عهده و توان این شورا خارج بود و رفع آن مشکلات مستلزم ورود ادارات خدمات رسان بود بررسی شد و مصوبات لازم برای رفع آن مشکلات با تقسیم بندی بین ادارات مسئول به تصویب اعضا رسید.

مصوبات این جلسه در بازه زمانی مشخص شده از سوی ادارات مربوطه و همکاری و همراهی ساکنان محله شهدا اجرا خواهد شد.