یک مرکز غیرمجاز پوست و لیزر به دلیل فعالیت بدون اخذ مجوزهای قانونی و به‌کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای، مهروموم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی، براساس گزارش منابع مسئول، این اقدام به استناد ماده ۱ و ۳ قانون مربوط به امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و در پی بررسی‌های انجام‌شده توسط نهادهای نظارتی صورت گرفته است.

در این مرکز، خدمات پزشکی و درمانی بدون مجوز رسمی و توسط افراد فاقد صلاحیت قانونی ارائه می‌شد که این موضوع می‌توانست سلامت شهروندان را به خطر بیندازد.

در همین راستا، محل فعالیت مرکز مذکور مهروموم و پرونده تخلفات جهت رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع داده شد.