دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان مواد و ساخت پیشرفته، از ابلاغ سند ملی توسعه فناوریهای مواد و ساخت پیشرفته، با محوریت گذار از خامفروشی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، وحید ضرغامی، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان مواد و ساخت پیشرفته با اشاره با اینکه، با ابلاغ این سند در هفتم دی امسال، ایران گامی جدی در مسیر تبدیل زنجیره ارزش مواد خام به محصولات با ارزشافزوده بالا برداشته است، اظهار کرد: این سند با افق زمانی ۱۰ ساله و با هدف کاهش ۵۰ درصدی خامفروشی، افزایش صادرات محصولات دانشبنیان به ۱.۶ میلیارد دلار، ایجاد ۴۰ هزار فرصت شغلی و دستیابی به مرجعیت علمی در جهان اسلام تدوین شده است.
وی محور اصلی این سند را «گذار از خامفروشی» ذکر کرد و افزود: در حالی که بخش قابلتوجهی از مواد معدنی، پتروشیمی و شیمیایی کشور بهصورت خام صادر میشوند، برنامه ستاد، تکمیل زنجیره ارزش این مواد در داخل و تولید محصولات نهایی است. بهعنوان مثال، از گرانول پلیاتیلن میتوان هزاران محصول مصرفی تولید کرد که با جایگزینی آنها، نیاز به صادرات خام کاهش مییابد.
ضرغامی با اشاره به اهمیت مواد پیشرفته شامل سوپرآلیاژها، سرامیکهای دما بالا، نانومواد، بایومتریالها و متامتریالها گفت: این فناوریها زیرساخت اصلی صنایعی، چون هوافضا، انرژی و پزشکی هستند. او از برنامهریزی برای راهاندازی یک مرکز تولید مواد نوظهور بهمنظور سرمایهگذاری در فناوریهای آینده خبر داد.
دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان مواد و ساخت پیشرفته همچنین اضافه کرد: طبق سند ابلاغشده، ۱۱ وظیفه کلیدی از جمله تدوین نقشه راه، پایش شاخصها، حمایت از محققان، تسهیل تجاریسازی دستاوردها و مشارکت در مجامع بینالمللی بهعهده ستاد گذاشته شده است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای هماهنگ این سند با همکاری دستگاههای مرتبط میتواند ایران را در مسیر کشورهایی قرار دهد که از واردکننده مواد اولیه به صادرکننده محصولات با فناوری بالا تبدیل شدهاند.