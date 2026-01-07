محمدمهدی آخوندی افزود: با توجه به تصمیم انجمن والیبال نشسته کشور، تیم استان در جمع هشت تیم برتر کشور قرار گرفت.

بیست‌ و نهمین دوره مسابقات قهرمانی والیبال نشسته ورزش‌ های جانبازان و توان‌ یابان کشور با حضور ۲۴ تیم از ۲۳ استان در مجتمع فرهنگی ورزشی یاوران حضرت مهدی (عج) برگزار شد.

در دیدار پایانی این مسابقات که بین تیم‌ های والیبال نشسته گلستان و قزوین برگزار شد، تیم گلستان توانست با نتیجه سه بر یک حریف خود را شکست دهد و عنوان قهرمانی این دوره از رقابت‌ ها برسد.

تیم‌ های استان‌ های مازندران و قم نیز به‌ صورت مشترک در جایگاه سوم این مسابقات قرار گرفتند.