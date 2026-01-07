والیبالیست های خراسان رضوی در جمع تیم های برتر کشور
تیم والیبال نشسته خراسان رضوی در جمع هشت تیم برتر کشور قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،
رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلولین خراسان رضوی گفت: مسابقات والیبال نشسته قهرمانی کشور از ۱۱ دی ماه به مدت پنج روز در استان قم پیگیری شد و تیم خراسان رضوی با هدایت غفار درمحمدی و سرپرستی غلامعلی ازگیا و با وجود شایستگی، با قبول شکست مقابل تیم قدرتمند مازندران، از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند.
محمدمهدی آخوندی افزود: با توجه به تصمیم انجمن والیبال نشسته کشور، تیم استان در جمع هشت تیم برتر کشور قرار گرفت.
بیست و نهمین دوره مسابقات قهرمانی والیبال نشسته ورزش های جانبازان و توان یابان کشور با حضور ۲۴ تیم از ۲۳ استان در مجتمع فرهنگی ورزشی یاوران حضرت مهدی (عج) برگزار شد.
در دیدار پایانی این مسابقات که بین تیم های والیبال نشسته گلستان و قزوین برگزار شد، تیم گلستان توانست با نتیجه سه بر یک حریف خود را شکست دهد و عنوان قهرمانی این دوره از رقابت ها برسد.
تیم های استان های مازندران و قم نیز به صورت مشترک در جایگاه سوم این مسابقات قرار گرفتند.