با امضای تفاهمنامه میان اتحادیه تشکلهای قرآن و عترت (ع) و صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر، زمینه بهرهمندی مربیان جلسات خانگی قرآن از پوشش بیمهای با عنوان شغلی «فعال قرآن و عترت» فراهم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طرح بیمه فعالان و مربیان جلسات خانگی قرآن استان تهران با هدف حمایت اجتماعی و ایجاد پشتوانه معیشتی برای کنشگران مردمی حوزه قرآن کریم، وارد مرحله اجرا شد.
این طرح در قالب تفاهم اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکلهای قرآن و عترت (ع) با صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر به اجرا درآمده است و مربیان جلسات خانگی قرآن میتوانند با عنوان شغلی «فعال قرآن و عترت» مشمول بیمه شوند.
براساس جزئیات اعلامشده، سهم پرداخت حق بیمه در این طرح بهصورت مشارکتی تعریف شده است؛ بهگونهای که یکسوم حق بیمه را فرد بیمهشده و دوسوم آن را دولت پرداخت میکند.
متقاضیان میتوانند دوره پرداخت حق بیمه را بهصورت سهماهه، ششماهه یا سالانه انتخاب کنند. این بیمه هشت سطح درآمدی دارد که میزان پرداخت ماهانه آن از ۱۰۸ هزار تومان تا ۴۳۸ هزار و ۷۵۰ تومان متغیر خواهد بود.
در بخش مزایای بازنشستگی، بیمهشدگان با ۳۰ سال پرداخت حق بیمه از حقوق کامل معادل ۳۰ روز حقوق بهرهمند میشوند. همچنین امکان بازنشستگی زودتر برای افراد بالای ۶۵ سال با حداقل ۱۵ سال سابقه پرداخت، پیشبینی شده است.
پوششهای از کار افتادگی و فوت نیز از دیگر مزایای این طرح است و خدمات درمانی بیمهشدگان از طریق بیمه سلامت ایرانیان تأمین میشود.
دریافت گواهینامه دوره «تربیت مربی جلسه خانگی قرآن سطح ۱» الزام اصلی ثبتنام در این طرح اعلام شده است. این دوره بهصورت آفلاین برگزار میشود و هزینه آن حدود ۹۰ هزار تومان بوده و اخذ گواهی آن پیش از ثبت بیمه الزامی است.
شرایط سنی ثبتنام در طرح بیمه فعالان قرآنی، بازه ۱۸ تا ۵۰ سال را شامل میشود. بر این اساس، افراد ۴۰ تا ۵۰ سال امکان انتخاب سطح هشتم درآمدی را ندارند و افراد بالای ۵۰ سال تنها در صورت برخورداری از سابقه بیمه قبلی مجاز به ثبتنام خواهند بود.
گفتنی است توضیحات تکمیلی درباره جزئیات اجرایی و فرآیند ثبتنام این طرح، از طریق فایل صوتی منتشرشده قرارگاه جلسات خانگی قرآن کریم جنوبشرق استان تهران در دسترس علاقهمندان و فعالان قرآنی قرار دارد.