مدیرکل میراث فرهنگی کردستان: موزه شهر خلاق موسیقی سال آینده در سنندج راهاندازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، طالبنیا با اشاره به ثبت شهر سنندج بهعنوان شهر خلاق موسیقی در شبکه شهرهای خلاق یونسکو، معرفی و حفظ میراث موسیقایی و تقویت فعالیتهای فرهنگی و هنری این شهر را از اهداف راهاندازی این موزه دانست
وی افزود: خانه تاریخی جواهری بهعنوان محل استقرار این موزه انتخاب شده و طبق برنامه ریزی انجام شده این طرح با همکاری میراث فرنگی و شهرداری سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان گفت: این موزه علاوه بر معرفی میراث موسیقایی سنندج، زمینهای برای توسعه گردشگری فرهنگی، آموزش موسیقی و ارتقای جایگاه هنرمندان منطقه فراهم خواهد کرد.