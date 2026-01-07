افتتاح موزه ملی کشتی با حضور وزرای ورزش و جوانان و میراث فرهنگی

افتتاح موزه ملی کشتی با حضور وزرای ورزش و جوانان و میراث فرهنگی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم افتتاح موزه ملی کشتی شهید غلامرضا کیانپور امروز چهارشنبه با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان و سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون و جمعی از قهرمانان و پیشکسوتان کشتی، مسئولان ورزش و جمع کثیری از اصحاب رسانه در محل فدراسیون کشتی برگزار شد.

در این موزه نشان‌ها و البسه ۱۲۷ مدال آور کشتی ایران در رقابت‌های جهانی و المپیک و جام‌های تیم‌های ملی کشتی نگهداری می‌شود.

وزرای ورزش و گردشگری پس از افتتاح این موزه به همراه علیرضا دبیر و دیگر میهمانان از قسمت‌های مختلف این موزه بازدید کردند.