فرمانده انتظامی فیروزآباد از کشف ۲ هزار و ۷۰۰ لیتر گازوئیل بدون مجوز در بازرسی از یک دستگاه وانت نیسان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ ابوالحسن مزارعی گفت : مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و ضمن هماهنگی قضایی آن را متوقف کردند.
او افزود: مأموران در بازرسی از خودروی مذکور ۲ هزار و ۷۰۰، لیتر گازوئیل بدون مجوز به ارزش ۲ میلیارد ریال کشف کردند.
فرمانده انتظامی فیروزآباد با بیان اینکه راننده پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد، ادامه داد: شهروندان در صورت اطلاع از فعاليتهاي قاچاقچيان سوخت، مراتب را از طريق تلفن ۱۱۰ به پليس اطلاع دهند.