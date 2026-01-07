به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ ابوالحسن مزارعی گفت : مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و ضمن هماهنگی قضایی آن را متوقف کردند.

او افزود: مأموران در بازرسی از خودروی مذکور ۲ هزار و ۷۰۰، لیتر گازوئیل بدون مجوز به ارزش ۲ میلیارد ریال کشف کردند.

فرمانده انتظامی فیروزآباد با بیان اینکه راننده پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد، ادامه داد: شهروندان در صورت اطلاع از فعاليت‌هاي قاچاقچيان سوخت، مراتب را از طريق تلفن ۱۱۰ به پليس اطلاع دهند.