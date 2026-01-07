مدیر کل امور اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: بیش از ۵۰۰ موسسه و سازمان مردم نهاد غیرانتفاعی در این استان ثبت شد که نیمی از این تعداد غیر فعال است.

وی موازی کاری، نداشتن هدف و برنامه و ضعف نظارت را از چالش‌های فعالیت سمن‌ها عنوان کرد.

یاری معاون ورزش و جوانان استان هم با بیان اینکه ۷۰ سازمان مردم نهاد زیر پوشش این اداره کل تشکیل شده که نیمی از این تعداد در حال فعالیت هستند گفت: امسال برای حمایت از این نهاد‌های مردمی ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار بین آنها توزیع شد.