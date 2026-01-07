پخش زنده
امروز: -
مردم مؤمن تکاب امسال ۱۰۱ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان برای بازسازی عتبات عالیات اهدا کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حسن محمدی رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات تکاب د گفت: مردم مؤمن تکاب امسال مبلغ ۱۰۱ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان به بازسازی عتبات عالیات کمک کردهاند.
محمدی افزود: در این مدت ۳۵۰ نفر در طرح کاشی حرم مشارکت و هرکدام مبلغ ۲ میلیون ریال مساعدت کردهاند.
وی افزود: در روستای سارجالو تکاب آقای کربلایی علی اصغر چرخی باغ مثمری به مساحت ۱۷۴۰ منر مربع که شامل ۷۴ اصله درخت سیب و آلو و ۷۰ اصله درخت چنار پیرامونی آن بوده را به ستاد بازسازی عتبات عالیات اهدا نمودند.
محمدی افزود: در روستای بابا نظر خانوادهای بیش از ۱۲ میلیون تومان وجه نقد به بازسازی عتبات عالیات مساعدت کردند.
ستاد بازسازی عتبات عالیات با عضویت خیرین و مردم مؤمن تکاب همچنان به فعالیت خود و جذب نذورات مردمی در شهرستان ادامه میدهد.