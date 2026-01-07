به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت : در بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا اواسط روز جمعه جوی پایدار بر روی استان خواهیم داشت که سبب افزایش غلظت آلاینده‌ها و غبارصبحگاهی در شهر‌های صنعتی و بزرگ و همچنین وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در برخی مناطق استان بویژه جاده‌های مواصلاتی خواهد شد.

وی افزود : از اواسط روز جمعه تا اوایل روز یکشنبه استان تحت تاثیر سامانه بارشی قرار خواهد گرفت و سبب رگبار و رعد وبرق، وزش باد‌های نسبتا شدید تا شدید در اغلب نقاط استان بویژه نیمه شمالی و نیمه شرقی استان، احتمال ریزش تگرگ در برخی از نقاط و بارش برف در ارتفاعات خواهد شد.

شمال خلیج فارس تا اوخر روز شنبه (بویژه روز شنبه) مواج خواهد بود.

در شبانه روز گذشته بهبهان با دمای ۲۴ و ایذه با دمای ۲.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۱۹.۹ و کمینه دمای ۶ درجه سانتیگراد رسیده است.