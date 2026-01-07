۲۳ آتش نشان برای خاموش کردن حریق انبار واحد همکف یک آپارتمان در بلوار امام خمینی رشت اعزام شدند و توانستند این آتش سوزی را به سرعت مهار کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: با گزارش آتش سوزی انبار یک واحد مسکونی واقع در طبقه همکف یک آپارتمان ۲ طبقه در بلوار امام خمینی رشت، ۲۳ آتش نشان با ۵ خودروی اطفایی به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

شهرام مومنی با بیان اینکه آتش به دلیل سقف چوبی این انباری به سرعت در حال انتشار به دیوار واحد‌های طبقات بالای این آپارتمان بود، افزود: آتش نشانان به محض رسیدن دست بکار شده و از سرایت حریق به سقف این واحد‌ها جلوگیری کردند.

وی از خسارت به واحد مسکونی در طبقه هم کف این آپارتمان خبر داد و گفت: آتش‌نشانان پس از مهار آتش سوزی، عملیات ایمن سازی و تخلیه دود گرفتگی ساختمان را انجام دادند.

در این حادثه که علت آن در دست بررسی است، به کسی آسیب جانی نرسید.