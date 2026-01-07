پل چوبی بندر کیاشهر پل چوبی بندر کیاشهر پل چوبی بندر کیاشهر پل چوبی بندر کیاشهر پل چوبی بندر کیاشهر پل چوبی بندر کیاشهر پل چوبی بندر کیاشهر پل چوبی بندر کیاشهر پل چوبی بندر کیاشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ پل چوبی بندر کیاشهر یکی از شاخص‌ترین جاذبه‌های گردشگری شرق استان گیلان است که در سال ۱۳۷۲ با هدف اتصال تالاب بوجاق به ساحل خزر، بروی تالاب بوجاق ساخته شد.

این پل با طول ۵۳۰ متر، با عبور از دل تالاب بین‌المللی بوجاق، مسیر ارتباطی منحصربه‌فردی را تا ساحل دریای کاسپین (خزر) فراهم کرده و چشم‌اندازی کم‌نظیر از طبیعت تالابی و ساحلی منطقه را پیش روی گردشگران قرار می‌دهد.

پل چوبی کیاشهر به‌عنوان یکی از نماد‌های گردشگری این بندر، سال‌ها میزبان علاقه‌مندان به طبیعت، پیاده‌روی، عکاسی و پرنده‌نگری بوده و نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های طبیعی تالاب بوجاق به گردشگران داخلی و خارجی ایفا کرده است.

پس از گذشت حدود ۳۰ سال از زمان ساخت، عملیات مرمت و بهسازی پل در سال ۱۴۰۲ آغاز شد، این اقدامات شامل استحکام‌بخشی و مقاوم‌سازی سازه، نرده‌گذاری ایمن در دو طرف پل و همچنین ایجاد چشم‌انداز شبانه با تأمین و نصب سامانه روشنایی بر فراز پل بود، پروژه مرمت و بهسازی پل چوبی در دوره ششم شورای اسلامی شهر بندر کیاشهر به پایان رسید و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

قرار گرفتن این پل در مجاورت تالاب بین‌المللی بوجاق که از مهم‌ترین زیستگاه‌های پرندگان مهاجر و گونه‌های گیاهی منطقه به شمار می‌رود، موجب شده پل چوبی بندر کیاشهر علاوه بر یک مسیر گردشگری، به یک جاذبه مهم طبیعت‌گردی و اکوتوریسم در شمال کشور تبدیل شود.

امروزه پل چوبی بندر کیاشهر به‌عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگران در شرق گیلان، نقش مؤثری در رونق گردشگری، معرفی توانمندی‌های طبیعی منطقه و افزایش نشاط اجتماعی شهروندان ایفا می‌کند.