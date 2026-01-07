مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران از اجرای موفق برنامه‌های جامع تعمیر، نگهداری و بهسازی چراغ‌های راهنمایی و تجهیزات ترافیکی پایتخت در آذرماه سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر اختیاری با اشاره به حجم بالای تردد‌های شهری و اهمیت ارتقای ایمنی شهروندان گفت: در آذرسال جاری، مجموعه‌ای از اقدامات فنی، عمرانی و پایشی با هدف تضمین تداوم جریان ایمن و روان ترافیک در شهر تهران به‌صورت گسترده اجرا شد.

وی افزود: «اولویت اصلی ما در این بازه زمانی، حفظ ایمنی تقاطعات و پایداری عملکرد سامانه های کنترل ترافیک بود و اقدامات انجام‌شده نشان‌دهنده تلاش همه‌جانبه همکاران ما در حوزه زیرساخت‌های الکتریکی، عمرانی و پایش مستمر ایمنی است.»

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران با تشریح مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در آذرماه ۱۴۰۴ گفت: در راستای اقدامات پیشگیرانه، ۴ هزار و ۱۵۵ مورد گشت ایمنی در تقاطعات شهری انجام شد تا از عملکرد صحیح تجهیزات در ساعات اوج ترافیک اطمینان حاصل شود.

وی ادامه داد: در بخش نگهداری فنی، ۶۳۷ عملیات تعمیر و نگهداری الکتریکی و ۱۰۵ عملیات عمرانی در سطح شهر به اجرا درآمد. همچنین به‌منظور بهبود کیفیت سیگنال‌دهی، ۱۰۷ تابشگر و ۹۵ فانوس ترافیکی به‌طور کامل تعویض و ۸۶ فانوس دیگر نیز ترمیم و وارد چرخه بهره‌برداری شدند.

اختیاری با اشاره به اقدامات مربوط به نظافت و نگهداری تجهیزات افزود: به‌منظور افزایش طول عمر تجهیزات و حفظ منظر شهری، ۴۸۹ عملیات نظافت و شست‌وشوی تجهیزات ترافیکی انجام شد.

وی در ادامه از تقویت زیرساخت‌های ارتباطی شبکه کنترل ترافیک خبر داد و گفت: در این مدت، ۲ هزار و ۷۳۰ متر کابل‌کشی در شهر انجام و شبکه ارتباطی ۳ هزار و ۶۵۶ تقاطع پوشش‌دهی و بهسازی شد. همچنین ۲۴ مورد قطعی ارتباطی در کوتاه‌ترین زمان ممکن رفع شد.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران در پایان به انجام بررسی‌های تخصصی اشاره کرد و افزود: در آذرماه امسال، ۲ عملیات تخصصی مرتبط با بررسی و اجرای لوپ‌های ترافیکی نیز با موفقیت به انجام رسید.

اختیاری تأکید کرد: «این آمار حاصل تلاش شبانه‌روزی همکاران ماست که با وجود شرایط جوی و ترافیکی، خدمات فنی گسترده‌ای را ارائه کردند. با رویکرد نگهداری فعال، تلاش می‌کنیم سطح ایمنی و کارایی سیستم‌های کنترل ترافیک پایتخت به‌صورت مستمر ارتقا یابد.»