تاکید بر نهادینه کردن نماز، از خانه و مدرسه تا روستاها و شهر‌ها به صورت زنجیره‌ای

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نماینده ولی فقیه در استان همدان گفت: طرح تشکیل شورای نماز در تمامی روستا‌های استان بدون همراهی ائمه جمعه امکان پذیر نیست و در عین حال نهادینه‌سازی کردن نماز از خانه، مدرسه، محله و روستا تا شهر‌ها به صورت زنجیره‌ای باید ادامه داشته باشد و در کنارش برنامه‌های فرهنگی جهاد تبیین هم انجام شود.

آیت الله شعبانی موثقی افزود: اولویت بندی برای اجرای این طرح را از روستا‌هایی که نماز جماعت برگزار نمی‌شود و خانه عالم نداریم، قرار دهیم و در مراحل بعدی در ۹۲۳ روستای استان اجرا کنیم.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه توجه به نماز از نسل دانش آموز و مدارس اهمیت بیشتری دارد، چون باعث نهادینه شدن فرهنگ اقامه نماز می‌شود، گفت: با کمک خیرین به دنبال تجهیز ۴۵۴ مدرسه نیازمند تجهیزات نمازخانه‌ای در استان شدیم و قرار شد تا عید نوروز همه ان‌ها تجهیز شود.

حمید ملا نوری شمسی با بیان اینکه در طرح ساماندهی ساخت و تجهیز مساجد مدارس همه با کوچکترین کمک مالی می‌توانند مشارکت داشته باشند افزود: ۲۴۰ مدرسه هم نیاز به ساخت نمازخانه در استان دارند که قرار شد تا مهرماه سال اینده همه این مدارس هم صاحب نمازخانه شوند.

او افزود: در هیچ مدرسه‌ای حق ندارند نماز خانه را تغییر کاربری دهند و توجه به امر اقامه نماز در مدارس اهمیت بیشتری پیدا کند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان هم از برگزاری دو اجلاسیه با موضوع نماز در مدارس استان هم خبر داد و افزود: در این اجلاسیه‌ها بسیاری از وظایف را با مشارکت خود دانش اموزان برگزار می‌کنیم و زنگ نماز را برای دانش اموزان در مدارس در نظر گرفتیم.

رسول شیدایی اظهار داشت: امسال ۴۹ مسجد استان را برای اعتکاف دانش اموزی قرار دادند در ایام اعتکاف ماه رجب بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ دانش اموز استان معتکف شدند.

مدیر ستاد اقامه نماز استان همدان گفت: اجرای طرح تشکیل شورای نماز در تمامی روستا‌های استان را داشته‌ایم و استان همدان استان الگوی کشور قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام سید مرتضی حسنی حلم افزود: درحال حاضر جلسات توجیهی با دهیاران و شورا‌های روستا‌ها انجام گرفته و کلاس‌های آموزشی متعددی در این راستا برای اعضای شورای نماز برگزار شده است. تاکنون بیش از هزار نفر عضو این شورا در روستا‌های استان شده‌اند و به مدت سه ماه دوره آموزش‌های متعدد را گذرانده‌اند.

وی به کارکرد‌های شورای نماز در روستا‌ها اشاره کرد و گفت: ایجاد همدلی و تعاون، ایثار و گذشت، بررسی مشکلات مختلف روستا و همچنین تقویت روحیه ایثار و گذشت از جمله کارکرد‌های این شورا‌ها است، علاوه بر این موجب کنترل ناهنجاری‌های اجتماعی نیز در روستا‌ها خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار همدان گفت: شورای اقامه نماز در همه روستا‌های استان اجرا می‌کنیم تا زنجیره اقامه نماز از بخشداری و روستا تا شهر‌ها داشته باشیم و در کنار ان مدیریت محله را هم می‌توانیم با ظرفیت‌های موجود برگزار و از ظرفیت اجتماعی معلمان، امامان جمعه، دهیاران و معتمدان محله بیشتر استفاده کنیم.

در این نشست قرار شد جشن‌های ماه شعبان را همراه با معرفت افزایی و نشاط بخشی و موج افرینی جامعه به خصوص برای نسل نوجوان و جوان داشته باشیم؛ و دهه فجر مهدوی و پویش میلاد تا میلاد و جشن مادر و فرزندی را هم همزمان با اعیاد شعبانیه را با همکاری مردم خواهیم داشت.