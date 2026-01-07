به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جام جهانی شمشیربازی در اسلحه اپه در دو بخش انفرادی و تیمی از فردا پنجشنبه (۱۸ دی) به میزبانی فجیره امارات آغاز می‌شود و تا شنبه ادامه دارد.

بر این اساس، ملی‌پوشان اپه ایران بامداد امروز (۱۷ دی) عازم فجیره محل برگزاری این مسابقات شدند.

فاطمه خراسانی، ریحانه رضایی و سارا سیدرضایی در بخش بانوان و بهنام بیک، محمد اسماعیلی، علی نمازی و محمد رحیمی در بخش مردان، به نمایندگی از کشورمان در این رویداد جهانی به روی پیست می‌روند.

همچنین بیرکوف و یوسفی کادر فنی تیم ملی شمشیربازی اپه ایران را در این مسابقات تشکیل می‌دهند.