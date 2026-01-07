پخش زنده
شبکه تهران روز جمعه ۱۹ دیماه با پخش فیلم جنجالی «ساخت آمریکا» میزبان علاقهمندان سینما خواهد بود و برنامه «تهران ۲۰» نیز امشب به بررسی خدمات مدیریت شهری و افزایش قیمت کالاهای اساسی میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم جنجالی «ساخت آمریکا» به کارگردانی «داگ لیمان» و بازی درخشان «تام کروز»، از شبکه تهران پخش میشود.
این فیلم محصول سال ۲۰۱۷ آمریکاست و بر اساس داستان واقعی «بری سیل»، خلبان پیشین هواپیمای تجاری ساخته شده است.
«تام کروز»، «دونال گلیسون» و «سارا رایت» در این فیلم ایفای نقش کردهاند.
داستان در دهه ۸۰ میلادی و در دوران ریاستجمهوری «رونالد ریگان» رخ میدهد و ماجرای استخدام یک خلبان معمولی توسط سازمان سیآیاِی را روایت میکند. مأموریت او که ابتدا با عکسبرداری جاسوسی آغاز میشود، به سرعت به قاچاق اسلحه برای شورشیان و سپس واردات مواد مخدر گسترش مییابد.
با دستگیری او، یک توطئه سیاسی بزرگ آشکار میشود که به قتل مشکوک این خلبان و تداوم عملیاتهای مخفی منجر میشود.
این فیلم جنایی_ سیاسی، روز جمعه ۱۹ دیماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش خواهد شد.
برنامه «تهران ۲۰»
خدمات مدیریت شهری در پایتخت و افزایش قیمت کالاهای اساسی، دو موضوع گفتوگوی برنامه امشب «تهران ۲۰» است که از شبکه تهران پخش میشود.
در بخش نخست برنامه، «داود گودرزی»، معاون خدمات شهری شهرداری تهران، به موضوع آمادهباش مدیریت شهری در بارندگی، جمعآوری پسماند و مبارزه با حیوانات موذی می پردازد.
در بخش دوم برنامه نیز، «حمیدرضا رستگار»، رئیس اتاق اصناف تهران، در گفتوگویی تلفنی، عوامل افزایش قیمت کالاهای اساسی پس از حذف ارز ترجیحی را بررسی خواهد کرد.
این برنامه به تهیهکنندگی «مجتبی احمدی» روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۰ روی آنتن شبکه تهران میرود.