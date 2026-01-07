پخش زنده
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: سرطان؛ اپیدمی خاموشی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ماریا چراغی اظهار کرد: بررسی اپیدمیولوژی سرطان در سه سطح جهانی، ملی و استانی نشان میدهد که این بیماری بهعنوان «اپیدمی به ظاهر خاموش» در حال گسترش است و عوامل متعدد ژنتیکی، محیطی و سبک زندگی در بروز آن نقش دارند.
وی افزود: روزانه هزاران ماده شیمیایی مصنوعی از طریق مواد غذایی، آب، هوا و محیط، از جمله میکروپلاستیکها، فلزات سنگین و آفتکشها به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به بدن انسان وارد میشود و پیامد این مواجهه، در روند رو به رشد سرطان قابل مشاهده است.
چراغی با استناد به گزارشهای جهانی، گفت: در آینده میزان ابتلا به سرطان در جهان از ۲۰ میلیون نفر به ۳۵.۳ میلیون نفر خواهد رسید که نشان میدهد بین ۱.۵ تا ۲ برابر در حال رشد است. بر اساس دادههای ارائهشده، ایران در نقشه جهانی سرطان در گروه کشورهای با بروز متوسط قرار دارد، اما سرعت رشد سالانه موارد سرطان در آسیا حدود ۱.۷ درصد است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ادامه داد: در ایران، موارد جدید سرطان از ۱۳۷ هزار نفر در سال ۲۰۲۲ به حدود ۳۲۳ هزار نفر تا سال ۲۰۵۰ خواهد رسید که به معنای افزایش بیش از ۲.۳ برابری است. این رشد شناسایی موارد جدید ابتلا به سرطان یا در حالت خوشبینانه نتیجه بهبود روشهای تشخیص و توسعه غربالگری یا متاسفانه ناشی از آلایندگی در آب و خاک و یا سبک زندگی در ایران است.
وی با اشاره به روند جوانتر شدن سن بروز سرطان در خوزستان تأکید کرد: سالانه بیش از ۶۰۰۰ مورد جدید سرطان در استان خوزستان شناسایی میشود و نسبت شیوع آن در زنان و مردان بین ۱.۱ به ۱ است و در خانمها سرطانهای سینه، تیروئید، کولورکتال (روده) و پوست (غیر ملانوما) و در مردان سرطانهای کولورکتال (روده)، پروستات، پوست (غیر ملانوما) و معده شیوع بالاتری دارد.
چراغی در خصوص روند بروز سرطان بر اساس سن گفت: بررسیها در استان خوزستان نشان میدهد که از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹، سن بروز سرطان کاهش یافته است؛ سن ابتلا به سرطان سینه در زنان حدود ۵ سال و سرطان تیروئید نیز حدود ۸ سال کاهش پیدا کرده است. در مردان نیز این کاهش سن ابتلا به سرطان دیده میشود و سن ابتلا به سرطان کولورکتال در مردان حدود ۱۰ سال کمتر شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در خصوص اهمیت توجه به خوزستان عنوان کرد: این استان به دلیل وجود صنایع بزرگ نفت و گاز، پتروشیمی، هلدینگهای توسعه نیشکر و همچنین به دلیل اینکه استان خوزستان قطب کشاورزی در کشور است، اهمیت دارد. این استان، جمعیت جوانی دارد و از تنوع قومیتی و پیوندهای خویشاوندی نزدیک برخوردار است، بنابراین شرایط منحصربهفردی دارد که میتواند هم تهدید و هم فرصت باشد. خوزستان تنها استانی است که مردم آن هم در شرایط آلودگی آب و هم آلودگی هوا زندگی میکنند.
وی سپس به ارائه راهکارهایی برای استان خوزستان در این زمینه پرداخت و گفت: به عنوان متولی سلامت در استان، راهاندازی غربالگری هوشمند با مدل توانمندسازی ۹ بُعدی در دستور کار قرار بگیرد و اولین اقدامی که باید انجام شود، ارتقای سطح خودمراقبتی در عموم مردم جامعه و آگاه سازی آنهاست، اما این کار به تنهایی توسط دانشگاه علوم پزشکی میسر نخواهد شد.
چراغی ادامه داد: لزوم توسعه مراکز غربالگری سطح ۱، ۲ و ۳ در همه شهرستانهای استان خوزستان بسیار حائز اهمیت است و خیرین، سازمانهای مردمنهاد و همه افراد توانمند از جمله نمایندگان مجلس برای تأمین منابع باید فعال عمل کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز عنوان کرد: همچنین متخصصان از جمله آنکولوژیستها، جراحان، روانپزشکان و سایر متخصصان به عنوان رهبران علمی باید در تدوین گایدلاینهای بومی (با توجه به شرایط استان) مشارکت فعال داشته باشند. در استان خوزستان نیاز است به تقویت حکمرانی سلامت به منظور هماهنگی فراگیر برای تصمیمگیریها و تخصیص بودجه توجه شود و کارگروه فوری پیشگیری تا درمان سرطان با دبیری دانشگاه علوم پزشکی اهواز با عضویت همه دستگاهها در این استان تشکیل شود.