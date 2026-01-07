به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد میدری در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره کالابرگ الکترونیکی جدید گفت: به تمامی ایرانیان پرداخت می‌شود و حتی کسانی که یارانه شان حذف شده است نیز مشمول آن خواهند بود.

وی افزود: مردم اختیار دارند که هر یک از ۱۱ قلم کالای مد نظر در این طرح را خریداری کنند.

وزیر تعاون تاکید کرد: از قبل پیش‌بینی می‌شد که چندین قلم کالا افزایش قیمت زیادی داشته باشند ولی برنامه‌ریزی‌ها به نوعی است که قدرت خرید مردم محفوظ بماند.

میدری با بیان اینکه ایجاد شکاف میان نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد، باعث شده بود عرضه‌کنندگان ارز و صادرکنندگان کالا تمایلی به عرضه در بازار نداشته باشند، یادآور شد: نوسانات فروش نفت باعث کاهش منابع ارزی در دسترس برای تأمین کالاهای اساسی شد. به‌طوری‌که در مقاطعی امکان تخصیص حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای کالاهای اساسی وجود داشت اما در برخی دوره‌ها این رقم به حدود ۴۰۰ میلیون دلار کاهش یافت. این نوسان ارزی به‌طور مستقیم بر عرضه کالاهای اساسی اثر گذاشت و مانع ایجاد ثبات قیمتی در بازار شد.

وی ادامه داد: نرخ ارز ترجیحی در موارد بسیاری به تولید داخلی آسیب می‌زد و این وضعیت موجب می‌شد ظرفیت‌های تولید داخلی به‌طور کامل مورد استفاده نشود. با اجرای سیاست جدید ارزی، تولیدکنندگان داخلی انگیزه بیشتری برای افزایش تولید پیدا کرده‌اند.

وزیر تعاون با اشاره به اجرای طرح کالابرگ اشاره کرد و گفت: مردم در انتخاب کالا کاملاً آزاد هستند و مانند دوره‌های گذشته می‌توانند کل اعتبار کالابرگ خود را صرف خرید یک قلم کالا، کنند یا آن را میان چند قلم کالا تقسیم کنند. هیچ الزامی برای خرید همه ۱۱ قلم کالای تعریف‌شده وجود ندارد و اختیار انتخاب به‌طور کامل در اختیار مردم است.

میدری با بیان اینکه از ابتدا پیش‌بینی می‌شد قیمت روغن از حدود ۸۰ هزار تومان به حدود ۲۱۷ هزار تومان برسد، یادآور شد: در تجربه سال ۱۴۰۱ هم قیمت روغن از حدود ۱۶ هزار تومان به ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان افزایش یافت. آنچه در ذهن مردم به‌عنوان چندبرابر شدن قیمت‌ها شکل گرفته، بیشتر مربوط به سه قلم کالاست نه همه اقلام.

وی افزود: در حالی که افزایش قیمت در سایر اقلام مانند لبنیات حدود ۳۰ درصد و در برخی موارد کمتر بوده و در مورد برنج نیز بخش عمده افزایش قیمت پیش‌تر و در فرآیند آزادسازی رخ داده است.

وزیر تعاون تاکید کرد: محاسبات نشان می‌دهد اگر یک خانوار متوسط همان سبد مصرفی قبلی خود را خریداری کند، قدرت خرید حاصل از کالابرگ فعلی حتی با وجود این افزایش قیمت‌ها، پاسخگوی تأمین همان مجموعه کالا خواهد بود.

میدری یادآور شد: از بسته‌های پیشنهادی ما به دولت که جزئیاتش منتشر خواهد سد نشان می‌دهد با در نظر گرفتن متوسط مصرف خانوار، امکان تأمین سبد کالای اساسی حتی تا حدود ۵۰۰ هزار تومان بیش از مبلغ کالابرگ فعلی وجود دارد.

وی با اشاره به حذف ارز ترجیحی تاکید کرد: بسته حمایتی جامعی برای صنایع در نظر گرفته شده که جزئیات آن از سوی وزیر صمت اعلام خواهد شد. در این بسته، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از صنایع از طریق ابزارهایی مانند اوراق گام، تسهیلات بانکی و سازوکارهای الکترونیکی پیش‌بینی شده است.

وزیر تعاون یادآور شد: برای بخش حمل‌ونقل و بخش‌های تولیدی، به‌ویژه در حوزه کشاورزی، تسهیلات جداگانه‌ای در نظر گرفته شده و افزایش سرمایه بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن نیز در دولت تصویب شده است تا توان وام‌دهی این بانک‌ها افزایش یابد و تغییر نرخ ارز موجب نوسان شدید یا آسیب به واحدهای تولیدی نشود.

میدری گفت: دولت با اجرای سیاست‌های تثبیتی در حوزه کالاهای اساسی و تدوین حدود ۱۷ بسته سیاستی از سوی وزارت اقتصاد و وزارت تعاون، در تلاش است فضای سوداگری را محدود و ثبات بازار را تقویت کند. مدت و شدت تورم تا حد زیادی به رفتار اقتصادی مردم و میزان اعتماد آن‌ها به ثبات بازارهای کلان، به‌ویژه ارز و طلا وابسته است. دولت امیدوار است با اجرای این بسته‌ها، نگرانی‌ها به‌تدریج کاهش یابد.

وی در زمینه تامین منابع کالابرگ ۱ میلیون تومانی، ادامه داد: در سال‌های اخیر سالانه حداقل حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص داده می‌شد. اگر اختلاف این نرخ با نرخ بازار محاسبه شود، رقمی در حدود هزار هزار میلیارد تومان به دست می‌آید.

وزیر تعاون با تاکید بر اینکه ابرتورم زمانی شکل می‌گیرد که منابع مالی از بخش‌های تولیدی و مصرفی به سمت سوداگری و بازار ارز سوق پیدا کند، گفت: سیاست اصلی دولت کنترل تقاضای ارز از طریق افزایش عرضه ارز تحت مدیریت بانک مرکزی است.

وی یادآور شد: از عوامل اصلی افزایش نرخ ارز، کمبود عرضه ارز در بازار بوده است. پیش از این، برخی صادرکنندگان که ارز

با نرخ‌های ترجیحی یا غیرواقعی دریافت می‌کردند، تمایلی به عرضه ارز در بازار نداشتند. با اصلاح این سیاست، انگیزه عرضه ارز افزایش می‌یابد.

میدری ادامه داد: بر اساس مصوبات جدید، مقرر شده است همه شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام ارز حاصل از فعالیت‌های خود را تحت نظارت بانک مرکزی در بازار عرضه کنند تا از انباشت ارز و ایجاد فشار مصنوعی بر بازار جلوگیری شود.

وزیر تعاون اعلام کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده در دولت، حجم قابل‌توجهی روغن در بندر‌های کشور موجود بوده، اما به دلیل بلاتکلیفی درباره نرخ ارز، عرضه آن به بازار انجام نمی‌شد. با تعیین تکلیف نرخ ارز در روز‌های اخیر، واردکنندگان و عرضه‌کنندگان روغن نسبت به نرخ مبادله ارز اطمینان پیدا کرده‌اند و به همین دلیل روند عرضه این کالا از چند روز گذشته آغاز شده است.

وی گفت: حداکثر مصرف سرانه روغن در ایران حدود ۸۱۰ گرم است و افزایش قیمت آن برای هر نفر حدود ۱۳۰ هزار تومان برآورد می‌شود. اگر متوسط مصرف سایر اقلام اساسی و افزایش قیمت آنها نیز محاسبه شود، مجموع افزایش هزینه‌های یک خانوار به‌طور میانگین کمتر از یک‌میلیون تومان و در حدود ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.

میدری یادآور شد: از روز شنبه افرادی که پیش‌تر یارانه‌بگیر بوده‌اند و به‌طور خودکار حذف شده بودند، مستقیماً تحت پوشش کالابرگ قرار می‌گیرند و کارت‌های آنها شارژ خواهد شد. افرادی که یارانه‌بگیر نبوده‌اند هم از روز شنبه می‌توانند با مراجعه به سامانه مربوطه ثبت‌نام کرده و از مزایای کالابرگ استفاده کنند.