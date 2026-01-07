جنوب به شمال تونل توحید و شرق به غرب تونل نیایش و پل صدر از ساعت ۲۴ امشب تا ۵ صبح فردا مسدود است.

مسدود شدن جنوب به شمال تونل توحید و شرق به غرب تونل نیایش و پل صدر

مسدود شدن جنوب به شمال تونل توحید و شرق به غرب تونل نیایش و پل صدر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت کنترل ترافیک اعلام کرد:با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات جنوب به شمال تونل توحید و شرق به غرب تونل نیایش و پل صدر در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.

مسیر‌های جایگزین شامل مسیر جایگزین تونل توحید (جنوب به شمال):بزرگراه نواب صفوی به سمت شمالبزرگراه یادگار امام به سمت شمال است.

مسیر جایگزین تونل نیایش و پل صدر (به سمت غرب) شامل :بزرگراه حکیم به سمت غرب و بزرگراه همت به سمت غرب است.