به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرماندار شهرستان جاسک گفت: هزینه ساخت این زمین ۱۳ میلیارد تومان است.

احمد جمالدینی افزود: دومین زمین چمن مصنوعی بخش لیردف نیز در شهر لیردف در دست ساخت است که امیدواریم تا دهه مبارک فجر به بهره‌برداری برسد.

همچنین بعد از بهره برداری این زمین ورزشی سوپر جام بخش لیردف بین تیم‌های پویا پیوِشک و امید شمشی برگزار شد که با نتیجه یک بر صفر به نفع امید شمشی به پایان رسید و این تیم قهرمان سوپر جام لیردف شد.

بیشتر بخوانید؛ وقتی رسانه‌های معاند جشن قهرمانی ورزش را تظاهرات می‌بینند