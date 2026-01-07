پخش زنده
رئیس دادگستری گتوند در جلسه بررسی مشکلات جادهای بخش عقیلی، خواستار اقدامات جدیتر دستگاههای متولی در رفع نقاط حادثهخیز جادههای شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهزاد صرافزاده با اشاره به اهمیت سیاستهای پیشگیرانه در کاهش بروز حوادث و جرایم ناشی از مشکلات زیرساختی جادههای برون شهری، گفت: شناسایی نقاط حادثهخیز، تعریض جادهها، تعمیر و ایمنسازی پلهای ارتباطی و تعریض پیچهای نامناسب باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در کنار پرداختن به مسائل علمی، باید با ارائه راهکارهای عملی برای پیشگیری از وقوع جرم و حوادث رانندگی اقدام کرد.
صراف زاده گفت: تحقق این امر نیاز به همکاری بیشتر مسئولان ذیربط بهویژه اداره راهداری و حملونقل جادهای، نیروی انتظامی، شرکت آبیاری کارون بزرگ و اداره آب شمال و بخشداری، دارد.
در این جلسه، مهمترین مشکلات جادهای بخش عقیلی از جمله نامناسب بودن وضعیت روکش آسفالت در برخی محورهای مواصلاتی، و علل عدم اجرای پروژههای مصوب مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد دستگاههای مسئول ضمن اولویتبندی مشکلات شناساییشده، برنامه زمانبندی مشخصی برای رفع نواقص موجود ارائه داده و گزارش اقدامات انجامشده را در جلسات آتی پیشگیری از وقوع جرم ارائه کنند.