مردم شیراز و ۱۵ شهرستان فارس، عصر امروز و همزمان با سالروز شهادت برادر بزرگ امام رضا (ع) از خیابان احمدی شمالی به سمت حرم مطهر راهپیمایی کردند.

حرکت جمعی مردم فارس به سمت بارگاه ملکوتی احمد بن موسی شاهچراغ (ع)

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، مردم ولایتمدار فارس در قالب دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی از حسینیه ثامن الحجج در مجتمع انتظامی شهید فعال، واقع در بولوار احمدی شمالی، به سمت حرم مطهر شاهچراغ علیه السلام، حرکت کردند و با هدف اتحاد و همدلی برای ایران مقتدر شعار وحدت سر دادند و اقدامات اغتشاشگران را در روز‌های اخیر محکوم کردند.

دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی پس از حضور در حرم مطهر امین ولایت به سوگواری پرداختند.

به گفته حجت الاسلام میرشکاری معاون فرهنگی آستان شاهچراغ، امشب و در شام شهادت امین ولایت ، آیین خطبه‌خوانی هزار خادم این بارگاه منور پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی برگزار می‌شود.

در این برنامه آیت‌الله شیخ محمود رجبی؛ عضو جامعه مدرسین حوزه علمیّه قم و رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، سخنرانی، و حاج میثم مطیعی، مرثیه‌سرایی می‌کند.

اجرای این برنامه را که با شعرخوانی حاج قاسم صرافان همراه است، نجم الدین شریعتی بر عهده دارد.

مراسم سالروز شهادت احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام هر سال بر اساس سنتی دیرین ، به مدت سه روز در شیراز برگزار می شود. هفدهم رجب سالروز شهادت حضرت شاهچراغ علیه السلام است.