رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی از تخصیص و توزیع مرحله اول روغن خوراکی خانوار به میزان ۷۱۶ تن با قیمت مصوب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، شهرام شفیعی با اشاره به اینکه در راستای کنترل بازار و تنظیم قیمت کالا‌های اساسی برش تخصیص روغن خوراکی مورد نیاز خانوار با قیمت مصوب اعلام شده است گفت: قیمت هر بطری ۸۱۰ گرمی درب انبار اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان ۲/۰۱۸/۱۰۰ ریال و قیمت خرده‌فروشی آن ۲/۱۶۰/۰۰۰ ریال تعیین شده است.

وی ادامه داد: این اقدام با هدف کنترل قیمت‌ها و تضمین دسترسی خانوار‌ها به روغن خوراکی با نرخ مصوب صورت می‌گیرد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه با تخصیص ۱۰۰ هزار تن روغن خام شرکت بازرگانی دولتی ایران به کارخانجات روغن نباتی در کشور، بازار روغن طی روز‌های آتی به ثبات می‌رسد افزود: توزیع روغن خانوار در اولویت بوده و تا رسیدن بازار به ثبات واقعی تداوم خواهد یافت.

وی با اطمینان‌بخشی به مردم استان تأکید کرد: انبار‌ها و ذخایر کالا‌های اساسی در استان با پیش‌بینی و تمهیدات لازم آماده‌سازی شده و جای هیچ نگرانی نیست.