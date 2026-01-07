پخش زنده
امروز: -
طرح تعریض بلوار سردار شهید سلیمانی بهعنوان یکی از پروژههای مهم و اولویتدار عمرانی شهر خشکبیجار در حال اجراست و نقش قابلتوجهی در بهبود تردد شهری و دسترسی گردشگران به نوار ساحلی ایفا میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سید فخرالدین حسینی شهردار خشکبیجار با اشاره به اهمیت این محور ارتباطی گفت: بلوار سردار شهید سلیمانی یکی از مهمترین و پرترددترین مسیرهای شهری و از راههای اصلی تردد گردشگران به سمت نوار ساحلی است، از اینرو، اجرای عملیات تعریض و ارتقای زیرساختهای این مسیر با هدف افزایش ایمنی، روانسازی ترافیک و بهبود کیفیت عبور و مرور در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت.
وی افزود:
این پروژه به طول ۹۲۰ متر تعریف شده که فاز نخست آن به طول ۵۲۰ متر در سال گذشته با اجرای عملیات تعریض، زیرسازی، آسفالت، احداث جداکننده و تأمین روشنایی و با صرف ۲۳ میلیارد تومان اعتبار به بهرهبرداری رسید.
شهردار خشکبیجار ادامه داد: در حال حاضر فاز دوم این پروژه به طول ۴۰۰ متر در حال اجراست که شامل عملیات تعریض، زیرسازی، آسفالت، اجرای جداکننده و تأمین روشنایی معبر خواهد بود و برای اجرای این مرحله ۲۰ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است.
کاوه صفری، رئیس شورای اسلامی شهر خشکبیجار نیز با تأکید بر اهمیت این پروژه اظهار داشت: پروژه تعریض بلوار سردار شهید سلیمانی یکی از مطالبات مهم شهروندان و از محورهای اصلی تردد شهری و گردشگری است که اجرای آن نقش مؤثری در افزایش ایمنی و توسعه متوازن شهری دارد.