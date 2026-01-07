به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: در راستای حمایت از بیماران مبتلا به بیماری نادر سیستینوزیس و با هدف کاهش پرداخت از جیب بیماران، قیمت داروی «سیستاگون» از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ به نرخ قبل از افزایش بازگردانده شد.

معاون درمان وزارت بهداشت تأکید کرد: این اقدام در چارچوب سیاست‌های حمایتی وزارت بهداشت و به منظور تسهیل دسترسی بیماران به داروهای حیاتی و کاهش فشار مالی بر خانواده‌های آنان انجام شده است.

سیستینوزیس یک اختلال ژنتیکی نادر است که بر توانایی بدن در انتقال سیستین، یک اسید آمینه، از لیزوزوم‌ها، سیستم دفع زباله سلول، تأثیر می‌گذارد. این تجمع سیستین می‌تواند منجر به آسیب شدید در اندام‌های مختلف، به ویژه کلیه‌ها و چشم‌ها شود. درک سیستینوزیس نه تنها برای افراد مبتلا به این بیماری، بلکه برای خانواده‌ها و ارائه دهندگان مراقبت‌های بهداشتی آنها نیز بسیار مهم است. تشخیص زودهنگام و مدیریت مناسب می‌تواند کیفیت زندگی افراد مبتلا به این اختلال را به طور قابل توجهی بهبود بخشد.