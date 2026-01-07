به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، صیدی گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و اطلاعات واصله مبنی بر کمبود روغن در سطح بازار ۲۵ تن روغن خوراکی احتکار شده که با هدف اخلال در شبکه توزیع کالا دپو شده بود، کشف و ضبط گردید.

وی افزود: پس از طرح گزارش‌ها و بررسی و فعالیت‌های مشکوک اقتصادی با ورود دادستانی، فرمانداری و دستگاه‌های ذی‌ربط در دستور کار قرار گرفت.

دادستان بیجار ادامه داد: عوامل پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان بیجار به همراه دادستان و مسئولان ادارات جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در محل حاضر شدند و با انجام بازرسی‌های لازم، حدود ۲۵ تن روغن خوراکی که بدون مجوز قانونی و خارج از شبکه رسمی توزیع نگهداری می‌شد، کشف و با دستور مقام قضایی توقیف شد.

به گفته صیدی برای این پرونده نیز صورت‌جلسه قانونی تنظیم شده است.