با حضور اهالی فرهنگ و ادب شهرستان خوی دو اثرتالیفی و ترجمه اسماعیل لطفی رونمایی و نقد و بررسی شد.

رونمایی، نقد و بررسی دو اثر ادبی در خوی

رونمایی، نقد و بررسی دو اثر ادبی در خوی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مراسم رونمایی، نقد و بررسی دو اثر ادبی در شهرستان خوی، بار دیگر جایگاه این شهر را به عنوان یکی از کانون‌های فعال فرهنگ و ادب شمال غرب کشور برجسته کرد.

در این آیین فرهنگی که در سالن اجتماعات مجتمع شمس خوی برگزار شد، کتاب داستان نویس نوشته دکتر اسماعیل لطفی و کتاب حکایت‌های رانده شده از بهشت نوشته دکتر اوزر شن اودییجی نویسنده اهل کشور ترکیه با ترجمه اسماعیل لطفی، با حضور اهالی فرهنگ و ادب، رسانه، شاعران و نویسندگان شهرستان خوی رونمایی شد.

در جریان این مراسم، جمعی از استادان، نویسندگان و صاحب‌نظران حوزه ادبیات به نقد و بررسی این دو اثر پرداختند و ابعاد مختلف آنها را از منظر ساختار ادبی، ویژگی‌های سبکی، شیوه روایت و همچنین محتوای فکری و معنایی مورد تحلیل قرار دادند. حاضران این نشست، بر نقش چنین آثار و نشست‌هایی در پویایی جریان ادبی و تقویت فضای گفت‌وگوی فرهنگی در منطقه تأکید کردند.

همچنین در بخش دیگری از این برنامه، پیام دکتر اوزر شن اودییجی نویسنده کتاب حکایت‌های رانده شده از بهشت پخش شد که وی در آن ضمن قدردانی از مترجم اثر، به اهمیت ترجمه در انتقال مفاهیم فرهنگی میان ملت‌ها و نقش ادبیات در نزدیک‌تر شدن جوامع اشاره کرد.

در این مراسم به سوابق ادبی دکتر اسماعیل لطفی نویسنده، شاعر و مترجم این آثار نیز اشاره شد. از این چهره ادبی تاکنون کتاب‌های مسافر پاییز، دریاست هنوز، سن بیر پیانیست سن، رستاخیز در زمستان و در سکوت همه صدا‌ها در حوزه ادبیات داستانی و شعر منتشر شده است. همچنین آثار آواز سکوت و بگذار نام تو را به چراغ‌های شهر بسپارم به صورت مشترک در ایران و ترکیه به چاپ رسیده که نشان‌دهنده نقش مؤثر وی در پیوند ادبی میان دو کشور است.

برگزارکنندگان این آیین فرهنگی، استمرار نشست‌های رونمایی و نقد کتاب را عاملی مهم در ارتقای فرهنگ مطالعه، حمایت از نویسندگان و مترجمان و تقویت تعاملات ادبی در شهرستان خوی عنوان کردند.