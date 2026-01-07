مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل از امضای قراردادی به منظور ساخت یک باب مدرسه ۱۵ کلاسه در مرکز استان با مشارکت خیرین مدرسه‌ساز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، سیداردشیر رشیدی آل‌هاشم روز چهارشنبه اظهار کرد: قرارداد ساخت این مدرسه ۱۵ کلاسه امروز در نشستی با حضور رییس مجمع خیرین مدرسه‌ساز و مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل به امضا رسید.

وی افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه قرار است یک باب مدرسه ۱۵ کلاسه در قالب ساختمانی سه‌ طبقه در فاز ۲ شهرک سبلان اردبیل با مشارکت یک خیر نیک‌اندیش ساخته و تحویل اداره‌کل آموزش و پرورش استان اردبیل شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل با قدردانی از خیرین مدرسه‌ساز، گفت: توسعه فضاهای آموزشی استاندارد از اولویت‌های اصلی آموزش و پرورش استان است و مشارکت خیرین می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سرعت‌بخشی به روند ارتقای کیفیت و تامین عدالت آموزشی داشته باشد.

رشیدی آل‌هاشم افزود: احداث این مدرسه ۱۵ کلاسه خیرساز می‌تواند بخش مهمی از نیازهای آموزشی فاز ۲ شهرک سبلان را پوشش دهد و زمینه بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان این منطقه از اردبیل را فراهم کند.

خیرین مدرسه‌ساز تاکنون ۴۴۸ مدرسه با بیش از یک هزار و ۸۰۰ کلاس درس در استان اردبیل احداث کردند.