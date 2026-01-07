عملیات روکش آسفالت محور رودبارجنوب–زهکلوت به طول ۱۷ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان با هدف ارتقای شرایط تردد و افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان نعمت‌اله حسین‌زاده، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جنوب کرمان با اعلام این خبر گفت: این محور به‌عنوان یکی از محورهای پرتردد جنوب کرمان، به‌ویژه در فصل حمل و جابه‌جایی محصولات کشاورزی منطقه، نقش مهمی در ترددهای برون شهری ایفا می‌کند و اجرای روکش آسفالت آن در راستای پاسخ به نیاز ترافیکی این مسیر انجام می‌شود.

وی با اشاره به نقش ارتباطی این محور افزود: محور رودبارجنوب–زهکلوت مسیر ارتباطی جنوب استان کرمان با جنوب استان سیستان و بلوچستان است و به‌عنوان مسیر دسترسی جنوب کرمان به منطقه آزاد تجاری ـ اقتصادی چابهار، از جایگاه ویژه‌ای در حمل و نقل برخوردار است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جنوب کرمان تأکید کرد: ارتقای ایمنی جاده‌های جنوب کرمان از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است و در همین راستا، پروژه‌های متعددی در حوزه بهسازی، روکش آسفالت و ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی منطقه در حال اجراست.