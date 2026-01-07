پخش زنده
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان گفت: طرح قاضی در مدرسه یکی از برنامههای راهبردی دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از نسل نوجوان و دانشآموز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عیسی پورسلیمی با تأکید بر اهمیت این طرح اظهار کرد: مشارکت و همراهی دستگاههای مسئول، نشاندهنده درک مشترک نسبت به اهمیت اقدامات پیشگیرانه و ضرورت ورود هدفمند به محیطهای آموزشی است و این امر بستر مناسبی برای اجرای مؤثرتر طرح فراهم میکند.
وی با تأکید بر لزوم هماهنگی و تسریع در روند اجرایی برنامهها، افزود: با توجه به شرایط اجتماعی و برخی آسیبهای موجود در مدارس، تعلل در اجرای طرحهای پیشگیرانه جایز نیست و باید با برنامهریزی منسجم، استفاده حداکثری از ظرفیتهای انسانی و تعامل مستمر میان نهادهای مرتبط، اجرای طرح «قاضی در مدرسه» با سرعت و کیفیت مطلوب دنبال شود.
پورسلیمی گفت: در همین راستا مقرر شد مانور اجرایی طرح «قاضی در مدرسه» در ماه جاری بهصورت همزمان در سراسر استان برگزار شود تا ضمن ایجاد هماهنگی عملیاتی میان مجریان طرح، امکان ارزیابی میدانی و شناسایی نقاط قوت و ضعف احتمالی فراهم گردد و نتایج آن در بهبود مراحل بعدی اجرای طرح مورد استفاده قرار گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان با بیان اینکه مدارس در معرض خطر در اولویت اجرای طرح قرار دارند، تصریح کرد: تمرکز بر این مدارس میتواند نقش مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی، افزایش احساس امنیت و ارتقای خودمراقبتی دانشآموزان داشته باشد.
وی افزود: حضور قضات در مدارس زمینه گفتوگوی مستقیم، پاسخگویی به پرسشهای حقوقی و انتقال مفاهیم مهم قانونی به زبان ساده و قابل فهم را فراهم میسازد.
پورسلیمی بیان کرد: استمرار این برنامه، همراه با ارزیابی مستمر و همکاری منظم میان دستگاه قضایی و آموزش و پرورش، میتواند منجر به پیشگیری پایدار از وقوع جرم، تقویت مسئولیتپذیری اجتماعی دانشآموزان و نهادینه شدن فرهنگ احترام به قانون در جامعه شود.