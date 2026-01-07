به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بمنظور ایجاد نشاط و تقویت روحیه انسجام و یکپارچگی در دانش آموزان مقطع ابتدایی همایش ورزش صبحگاهی در دبستان بنت الهدی تکاب برگزار شد.

در این همایش دانش آموزان نرمش صبحگاهی با ضرب آهنگ مرشد را تمرین و لحظات شادی را برای آغاز یک روز تحصیلی در کنار هم رقم زدند.

وحید مقصودی مدیر آموزش و پرورش تکاب گفت: هدف از برگزاری این همایش ورزشی اجاد شور و نشاط و حفظ سلامتی دانش آموزان است.

مقصودی افزود: دانش اموزان با اجرای حرکات ورزشی سرزنده و شاداب در سر کلاس درس حاضر و روز پرنشاطی را برای خود رقم زدند.

وی گفت: حفظ انسجام و یکپارچگی، سلامت جسمی و شادابی دانش آموزان در کنار تعلیم و تربیت از اولویت‌های ماست