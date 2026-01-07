پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر آموزشوپرورش و رئیس سازمان تعلیم و تربیت کودک با اشاره به سیاستهای جدید وزارت آموزشوپرورش، از قرار گرفتن طرح اجباری شدن دوره پیشدبستانی در دستور کار مجلس شورای اسلامی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حمید رضا شیخالاسلام گفت: در سال گذشته، با همت خیرین مدرسهساز و نگاه جامع و بلندمدت ریاست جمهوری، بیش از ۲۶۰۰ مدرسه در کشور احداث شد و برای سال آینده نیز ساخت بیش از ۴۰۰۰ مدرسه در دستور کار قرار گرفته است. این اقدام نقش مهمی در جبران کمبود فضای آموزشی، مدیریت تراکم دانشآموزی و ارتقای کیفیت آموزش خواهد داشت.
رئیس سازمان تعلیم و تربیت کودک در ادامه با اشاره به وضعیت پیشدبستانیها افزود: پوشش تحصیلی پیشدبستانی که سال گذشته حدود ۴۲ درصد بود، امسال به بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است. این رشد تأثیر مستقیمی بر آمادگی نوآموزان، کاهش تکرار پایه در کلاس اول و پیشگیری از بازماندگی از تحصیل دارد.
وی تأکید کرد: هدفگذاری ما رسیدن به پوشش صددرصدی دوره پیشدبستانی در کشور است که تحقق آن یک رویداد بزرگ در مسیر توسعه آموزشی محسوب میشود.
شیخالاسلام درباره اجباری شدن پیشدبستانی تصریح کرد: «طرح اجباری شدن دوره پیشدبستانی دو هماکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و در کمیسیون آموزش و پرورش به تأیید رسیده است. البته این طرح هنوز در صحن علنی مجلس مطرح نشده، اما پیشبینی میشود با تصویب نهایی، از سال آینده اجرایی شود.
وی افزود: در این طرح، ماهیت پیشدبستانی از صرفاً غیردولتی بودن خارج شده و بهصورت دولتی و غیردولتی ارائه خواهد شد تا هم از ظرفیت مؤسسان باسابقه این حوزه استفاده شود و هم خانوادههایی که توان پرداخت هزینهها را ندارند، بتوانند از خدمات رایگان آموزشی بهرهمند شوند.