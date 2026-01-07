پخش زنده
اعضای هیئت داوران و آثار پذیرفته شده بخش «فیلم بلند داستانی» در چهارمین جشنواره بینالمللی چندرسانهای میراثفرهنگی معرفی شدند.
به گزارشبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما داوری آثار بخش «فیلم بلند داستانی» چهارمین جشنواره بینالمللی چندرسانهای میراثفرهنگی پروین ثقهالاسلام، پوران درخشنده، علیرضا رضاداد، سید محمد بهشتی، رسول صدرعاملی، احمدرضا درویش و علیرضا تابش بر عهده دارند.
مدیریت بخش «فیلم و سینما» در چهارمین دوره جشنواره بینالمللی چندرسانهای میراثفرهنگی بر عهده محمدمهدی حیدریان است.
آثار راهیافته به بخش «فیلم بلند داستانی» عبارتند از:
۱. آبادان یازده شصت / مهرداد خوشبخت (کارگردان) / حسن کلامی (تهیهکننده)
۲. آسمان غرب / محمد عسگری (کارگردان) / حبیبالله والینژاد (تهیهکننده)
۳. احمد / امیرعباس ربیعی (کارگردان) / حبیبالله والینژاد (تهیهکننده)
۴. اسفند / دانش اقباشاوی (کارگردان) / زندهیاد جلیل شعبانی و مهاجر توحیدپرست (تهیهکننده)
۵. اشک هور / مهدی جعفری (کارگردان) / مجتبی فرآورده (تهیهکننده)
۶. بچه مردم / محمود کریمی (کارگردان) / سید علی احمدی (تهیهکننده)
۷. پالایشگاه / مهرداد خوشبخت (کارگردان) / سعید سعدی (تهیهکننده)
۸. پرویز خان / علی ثقفی (کارگردان) / عطا پناهی (تهیهکننده)
۹. پیشمرگ / علی غفاری (کارگردان) / آرش زینالخیری (تهیهکننده)
۱۰. خدای جنگ / حسین دارابی (کارگردان) / سعید سعدی (تهیهکننده)
۱۱. ژولیت و شاه / اشکان رهگذر (کارگردان) / آرمان رهگذر (تهیهکننده)
۱۲. صیاد / جواد افشار (کارگردان) / محمدرضا شفیعی (تهیهکننده)
۱۳. مثل یک اسب / راد نژادفتحی (کارگردان و تهیهکننده)
۱۴. مجنون / مهدی شاهمحمدی (کارگردان) / عباس نادران (تهیهکننده)
۱۵. مست عشق / حسن فتحی (کارگردان) / حسن علیزاده و مهران برومند (تهیهکننده)
۱۶. ونگوگ آرپناهی / حسین ذوالفقاری (کارگردان) / مریم مرادی (تهیهکننده)
۱۷. هر چی تو بگی / مرتضی آتشزمزم (کارگردان و تهیهکننده)
۱۸. هورامان / میثم فلاح (کارگردان و تهیهکننده)
۱۹. یوز / رضا ارژنگی (کارگردان) / احسان کاوه (تهیهکننده)
چهارمین جشنواره بینالمللی چندرسانهای میراثفرهنگی با شعار «ایران ما، میراث ما؛ میراث ما، ایران ما» به دبیری مهدی فرجی در استان خوزستان به میزبانی شهر اهواز برگزار میشود.