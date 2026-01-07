مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان از بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های استان برای ساماندهی متکدیان، کودکان کار و معتادان متجاهر خبر داد.

لزوم ساماندهی متکدیان، کودکان کار و معتادان متجاهر با حفظ شأن انسانی افراد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مجید زنداقطاعی، امروز ۱۷ دی‌ماه در جلسه کمیته ارتقای امنیت اجتماعی گفت: برای رسیدگی به وضعیت متکدیان، کودکان کار و معتادان متجاهر باید از تمامی ظرفیت‌های استان بهره گرفت تا ضمن حفظ کرامت انسانی، شرایط ساماندهی مؤثر فراهم شود.

وی افزود: لازم است دو کمیته در حوزه‌های عملیاتی و اجرایی تشکیل شود و این طرح تنها مختص مرکز استان نبوده، بلکه باید در تمامی شهرستان‌ها نیز عملیاتی گردد.

زند اقطاعی گفت: بهزیستی باید زمینه همکاری مؤثر بین دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های مردمی و خیرین را فراهم کند تا ظرفیت‌ها احصا شده و وظایف هر دستگاه بر اساس اولویت‌ها مشخص شود.

وی افزود؛ با تلاش و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها، تا پیش از فرا رسیدن ماه رمضان، چهره شهر از نظر ساماندهی اجتماعی دستخوش تغییر قابل‌توجهی شود.