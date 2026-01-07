پخش زنده
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی پیشبینی کرد: در سال زراعی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴ حدود هشت میلیون تن گندم به مراکز دولتی تحویل داده شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجید آنجفی، در نشست خبری امروز گفت: «با وجود کاهش ۵ درصدی سطح زیر کشت گندم آبی نسبت به سال گذشته، انتظار داریم با ادامه کشت و بهبود شرایط بارندگی، این عقبماندگی جبران شود.»
وی با اشاره به کشت حدود ۲ میلیون و ۴۴ هزار هکتار گندم آبی و ۴ میلیون هکتار گندم دیم در کشور، اظهار داشت: «کاهش ۲ درصدی سطح زیر کشت گندم دیم به دلیل تأخیر در بارندگیها رخ داده است، اما در مجموع، از برنامه عقب نیستیم.»
بر اساس گزارش سازمان هواشناسی، میزان بارندگی کشور تا ۱۷ دیماه با افزایش ۶.۶ درصدی نسبت به میانگین بلندمدت به ۷۶.۲ میلیمتر رسیده است. با این حال، آنجفی نسبت به توزیع نامناسب بارندگیها هشدار داد و گفت: توزیع نامناسب بارندگیها میتواند بر شرایط تولید گندم تأثیر منفی بگذارد.
وزارت جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرده است که با بهبود وضعیت بارندگیها در ادامه فصل، تولید پایدار و مطلوب گندم در سال زراعی جاری محقق شود و برنامه تحویل ۸ میلیون تن گندم به مراکز دولتی به طور کامل اجرا شود.
آنجفی گفت: تمام تلاش خود را به کار میگیریم تا با حمایت از کشاورزان و مدیریت منابع، به اهداف تولید گندم در سال زراعی جاری دست یابیم.