در نشست ستاد تنظیم بازار پلدشت برتشدید نظارت مستمر برتأمین و توزیع کالا‌های اساسی و لزوم همراهی اصناف، کسبه و متصدیان فروشگاه‌های زنجیره‌ای تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه ستاد تنظیم بازار این شهرستان پلدشت با حضور اعضای ستاد و اصناف با هدف ظارت مستمر بر تأمین کالا‌های اساسی برگزار شد.

این جلسه در راستای مدیریت، کنترل و نظارت بر کالا‌های توزیعی در سطح شهرستان و همچنین توجیه اصناف، کسبه و متصدیان فروشگاه‌های بزرگ عرضه اقلام اساسی تشکیل شد.

فرماندار پلدشت در این جلسه، با دعوت از شهروندان به آرامش و اطمینان خاطر، تأکید کرد: هیچ گونه کمبود و نقصانی در حوزه عرضه محصولات و کالا‌های مورد نیاز مردم وجود ندارد و این روند با نظارت دقیق و مستمر ادامه خواهد داشت.

رعنا قربانی افزود: رصد و پایش بازار به صورت مستمر در حال انجام است و واحد‌های نظارتی موظفند با حضور فعال در میدان، از اجرای دقیق مقررات و نرخ‌های مصوب اطمینان حاصل کنند. در صورت هرگونه شکایت و درخواست، مردم می‌توانند موارد را از طریق به طور مستقیم به ادارات اعلام کنند که بلافاصله و به طور جدی به آن رسیدگی خواهد شد.

وی خطاب به اصناف و کسبه نیز گفت: همکاری و تعهد شما در رعایت قیمت‌ها و عرضه کافی کالا‌های اساسی، نقش تعیین‌کننده‌ای در ثبات بازار و ایجاد آرامش برای خانواده‌ها دارد. با متخلفان در چارچوب قانون برخورد می‌شود.