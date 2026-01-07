پخش زنده
مدیر کل ثبت احوال استان همدان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۴ هزار نوزاد دراین استان متولد شده اند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر کل ثبت احوال استان همدان در شورای هماهنگی ثبت احوال استان همدان گفت: در استان همدان همه گواهیهای ولادت به صورت الکترونیکی صادر میشود.
بختیاری با بیان اینکه در مرکز رصد به اطلاعات هویتی و آماری کل کشور متصل هستیم افزود: در ۹ ماهه امسال در استان همدان ۲ هزار و ۸۰۱ واقعه طلاق را ثبت کردهایم که در مقایسه با آمار مشابه پارسال یک درصد افزایش دارد ولی از میانگین کشوری به ازای هر هزار نفر کمتر است.
وی از ثبت ۱۴ هزار و ۲۰۲ مورد ولادت نوزادان در استان طی این ۹ ماهه سال خبر داد وگفت: آمار ولادتها در استان هم در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۶/۲ درصد کاهش یافته است و نرخ خام ولادتهای استان پایینتر ازمیانگین کشوری است و ۹ هزار و ۵۱۹ مورد وفات را هم در استان داشتهایم.
بابک بختیاری افزود: از ابتدای امسال ۷ هزار و ۶۵۵ مورد واقعه ازدواج را در استان ثبت کردیم که در مقایسه با پارسال ۵/۵ درصد روند کاهشی داشته است و برابر با نرخ خام میانگین کشوری است.
او ادامه داد: میانگین سن ازدواج هم امسال روند افزایشی داشته است و در مردان و زنان شهری به ترتیب ۳۲ و ۲۶ سال و در مردان و زنان روستایی به ترتیب ۳۰ و ۲۳ سال شده است.
مدیر کل ثبت احوال استان همدان گفت: سال دوام زندگیهای منجر به طلاق شده هم در خانوارهای شهری استان ۱۱ سال و در خانوارهای روستایی ۹ سال است.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار همدان گفت: در گزارش ثبت وقایع حیاتی آمارها از کاهش رغبت جوانان به ازدواج و افزایش سن ازدواج و فرزندآوریها حکایت میشود.
حمزه امرایی افزود: از دستگاههای فرهنگی و پویشهای مردمی باید کمک بگیریم برای سهولت امر ازدواج و مشاوره آن و برای ادامه داشتن ازدواجها و ماندگاری چهارچوب خانواده را داشته باشیم.
به گفته امرایی بحث جوانی جمعیت پایه آینده تمدنی و توسعه کشور دانست و گفت: بیش از هرچیز فرهنگ سازی، حمایت خانوادهها و ساده زیستی و تغییر سبک زندگی و ازدواج هاست و دولت هم با پرداخت تسهیلات و طرحهای حمایتی باید از جوانان در امر ازدواج کمک کند.