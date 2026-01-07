پخش زنده
امروز: -
از پوستر چهاردهمین جشنواره ملی مشاعره رضوی در شهرکرد رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،آیین رونمایی از پوستر چهاردهمین جشنواره ملی دوسالانه مشاعره رضوی از مجموع برنامههای بیست و دومین دوره جشنواره بینالمللی امام رضا (ع) با حضور جمعی از مسئولان چهارمحال و بختیاری در شهرکرد برگزار شد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان افزود: امسال در مجموع بیست و دومین جشنواره بینالمللی امام رضا (ع)، ۳۲ استان میزبان رویدادهای مختلف این جشنواره در ۹ گروه فرهنگی و هنری است که چهارمحال و بختیاری در بخش شعر و ادبیات، برگزاری دوسالانه مشاعره رضوی برعهده دارد.
فرجی با بیان اینکه پیش از این ۱۰ دوره جشنواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی و سه دوره جشنواره تولید کتاب رضوی در چهارمحال و بختیاری برگزار شده است، میزبانی استان از رویداد دوسالانه مشاعره رضوی را فرصتی مناسب برای گسترش تعامل و همافزایی فرهنگی در استان و میان استانی در پرتو فرهنگ رضوی دانست.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه فراخوان دوسالانه مشاعره رضوی به میزبانی استان از هفته دوم آذر امسال منتشر شده است، گفت: این رویداد ادبی در سه مرحله آزمون تستی، برخط و حضوری برگزار خواهد شد.
فرجی یادآور شد: ۲ رده سنی ۱۵ تا ۲۵ سال و ۲۶ سال به بالا برای شرکت علاقهمندان در این رویداد ادبی در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه جوایز نفرات اول تا سوم این رویداد به ترتیب ۲۵۰، ۲۳۰ و ۲۰۰ میلیون ریال است، گفت: در هر رده سنی نیز به سه شرکتکننده شایسته تقدیر، هدیه ۵۰ میلیون ریالی تعلق میگیرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری همچنین ۳۰ دی را آخرین مهلت نامنویسی برای شرکت در جشنواره دوسالانه مشاعره رضوی بیان کرد و افزود: علاقهمندان به شرکت در این رویداد میتوانند با مراجعه به تارنمای شمس توس به نشانی www.shamstoos.ir متن کامل فراخوان را دریافت کنند.
بیست و دومین دوره جشنواره بینالمللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع) با شعار «ایرانِ امام رضا (ع)» در ۹ گروه شعر و ادبیات، ادبیات کودک و نوجوان، فیلم، هنرهای نمایشی، فضای مجازی، هنرهای تجسمی، آواها و نواها، روستایی و عشایری و بخش پژوهشی در حال برگزاری است.