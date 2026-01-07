رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: سامانه شفافیت قوه قضائیه ۱۰ میلیون رأی قضائی را برای نخستین بار به صورت عمومی و قابل پردازش منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، محمد کاظمی فرد با اشاره به الزامات قانونی این حوزه گفت: بر اساس قانون شفافیت، قوه قضائیه همانند سایر دستگاه‌های اجرایی کشور مکلف به انتشار یک دسته از اطلاعات مشخص است که بخش عمده‌ای از این تکلیف توسط اجزای مختلف قوه قضائیه انجام شده است.

وی افزود: لینک سامانه شفافیت در سازمان‌های مختلف زیرمجموعه قوه قضائیه از جمله پزشکی قانونی، دانشگاه علوم قضائی و سازمان بازرسی کل کشور قرار داده شده و این سازمان‌ها اطلاعاتی را که مطابق قانون باید منتشر می‌کردند، در دسترس عموم قرار داده‌اند.