رئیس دادگستری شهرستان بردسیر از رشد ۵۰ درصدی پروندههای منتهی به صلح و سازش در این شهرستان طی سال جاری خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان علی محبوبپور، افزود:در هشت ماهه امسال، ۹۱۵ فقره پرونده به صلح و سازش ختم شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی را نشان میدهد.
وی بیان کرد: این نتیجه حاصل تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف، هیاتهای صلح کلانتریها و صلحیاران ستاد صبر، همچنین همکاری مردم نجیب شهرستان و اجرای سیاستهای قضائی در گسترش رویکردهای اصلاحی است.
رئیس دادگستری بردسیر با تأکید بر هدف اصلی شوراهای حل اختلاف گفت: هدف ما بازگرداندن آرامش و اعتماد میان افراد و جلوگیری از افزایش پروندههای قضائی در دادگاهها است، توسعه برنامههای فرهنگی، آموزشی و نشستهای مشترک میان اعضای شوراهای حل اختلاف و مردم، زمینه رشد بیشتر صلح و سازش را فراهم کرده است.
وی در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه شوراهای حل اختلاف و ستاد صبر از مرد خواست که در اختلافات خود پیش از طرح دعوی در دادگاه، از ظرفیت شوراهای حل اختلاف به عنوان اولین ایستگاه آشتی و تفاهم اجتماعی استفاده کنند.