نقش مهم دستگاه‌های نظارتی در جلوگیری از هدررفت منابع

استاندار بوشهر نقش دستگاه‌های نظارتی را در اصلاح فرایندها، پیشگیری از خطا و جلوگیری از هدررفت منابع بسیار اثرگذار دانست و گفت: تعامل سازنده میان دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های نظارتی، مسیر توسعه پایدار را هموار می‌کند.