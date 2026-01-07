بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع در مراسم تکریم و معارفه رییس کل بازرسی استان بوشهر با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به پیشینه تاریخی، تمدنی و ظرفیتهای کمنظیر استان بوشهر گفت: مردم این سرزمین از نخستین سکونتگاههای تمدنی ایران بوده و همواره به نجابت، صلحدوستی و پذیرش آگاهانه آموزههای دینی شناخته شدهاند.
وی با بیان اینکه استان بوشهر از مواهب الهی و مزیتهای راهبردی برخوردار است، افزود: موقعیت ویژه جغرافیایی، سهم قابلتوجه از منابع انرژی کشور، بهویژه گاز، استقرار صنایع بزرگ نفت و پتروشیمی و برخورداری از بیش از ۵۲ درصد نوار ساحلی خلیج فارس، این استان را به یکی از قطبهای مهم اقتصادی کشور تبدیل کرده است.
استاندار بوشهر با اشاره به رشد چشمگیر اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تصریح کرد: اجرای طرحهای عظیم و دهها میلیارد دلاری با مشارکت بخش دولتی و خصوصی، امروز بوشهر را در زمره استانهای برتر کشور از نظر اقتصاد مولد قرار داده است.
زارع همچنین توسعه اقتصاد دریامحور، ظرفیتهای گردشگری، آبزیپروری و کشاورزی را از محورهای مهم توسعه استان دانست و تأکید کرد: این ظرفیتها ایجاب میکند بهترین خدمات به مردم شایسته بوشهر ارائه شود.
وی نقش دستگاههای نظارتی بهویژه سازمان بازرسی کل کشور را در اصلاح فرایندها، پیشگیری از خطا و جلوگیری از هدررفت منابع بسیار اثرگذار دانست و گفت: تعامل سازنده میان دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی، مسیر توسعه پایدار را هموار میکند.
استاندار بوشهر با قدردانی از تلاشهای مدیران و مسئولان استانی، بر ضرورت همکاری، هماهنگی و انسجام همه ارکان اجرایی برای ارتقای شاخصهای توسعه و خدمترسانی هرچه بهتر به مردم استان تأکید کرد.
رئیسکل دادگستری استان بوشهر هم با تأکید بر همدلی و هماهنگی کمنظیر میان مسئولان استان، گفت: با حمایت نماینده ولیفقیه در استان، استاندار بوشهر و همراهی مدیران اجرایی، هیچ اختلاف و حاشیهای میان دستگاهها وجود ندارد و تمام تمرکز بر خدمترسانی به مردم است.
مهدی مهرانگیز با بیان اینکه حل مسائل مردم خط قرمز مجموعه قضایی استان است، افزود: به مدیران تأکید شده هر جا اقدام قانونی برای رفع مشکل مردم انجام دهند، دستگاه قضایی پشتیبان آنان خواهد بود و مسئولیت آن را میپذیرد.
رئیسکل دادگستری بوشهر با اشاره به اقدامات مهم انجامشده در استان تصریح کرد: در مدت اخیر بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق پتروشیمیها به خزانه کشور وصول شده و حدود ۹ هزار میلیارد تومان نیز از محل عوارض آلایندگی اخذ و وارد چرخه خدماترسانی به استان شده است.
مهرانگیز همچنین از پیشرفت چشمگیر در رفع تداخلات اراضی خبر داد و گفت: تعداد پلاکهای دارای تداخل از حدود ۴۹۸ مورد به ۳۴ پلاک کاهش یافته که نتیجه همکاری دستگاههای اجرایی و نظارتی است.
وی حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد و خانوادههای آنان را از اولویتها برشمرد و افزود: با کمک صنایع و مسئولیتهای اجتماعی، زمینه آزادی بیش از ۵۲۰ زندانی فراهم شده و در بخشهای درمان، تحصیل و معیشت خانوادههای زندانیان نیز اقدامات مؤثری صورت گرفته است.
رئیسکل دادگستری استان بوشهر با قدردانی از استاندار، نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و مجموعه مدیران استانی تأکید کرد: مسیر خدمت بیمنت به مردم با همین انسجام و روحیه جهادی ادامه خواهد داشت.
در این مراسم از خدمات پنج ساله اسحاق شهبازی تقدیر و کاظم اکرمی به عنوان رئیس کل بازرسی استان بوشهر معرفی شد.