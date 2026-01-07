پخش زنده
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دشمن پس از ناکامی در جنگ ۱۲ روزه تلاش کرد از اوضاع اقتصادی فعلی سوءاستفاده کند، اما نه بازاریان و نه مردم با آنان همراهی نکرده و نقشه آنان خنثی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دهمین جلسه کمیته تبیین قرارگاه جهادی دفاع ملی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور حجت الاسلام و المسلمین سید قریشی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
حجتالاسلام سیدقریشی ضمن تبریک میلاد امام علی(ع) و بزرگداشت سالروز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، گفت: «این ویژگی انقلاب اسلامی است که وقتی کسی شهید میشود، بیش از پیش شکفته میشود.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی، سپس به تشریح دلایل ناآرامیهای اخیر پرداخت و گفت: دشمن پس از ناکامی در جنگ ۱۲ روزه تلاش کرد از اوضاع اقتصادی فعلی سوءاستفاده کند اما نه بازاریان و نه مردم با آنان همراهی نکرده و نقشه آنان خنثی شد و اغتشاشگران همچنان در اقلیت قرار دارند.
قریشی تاکید کرد: آمریکا همه شئون اخلاقی و قوانین بینالمللی را زیر پا گذاشته و حتی رئیسجمهور یک کشور را ربوده است. او این رفتار را شبیه گذشتگان آنان برای قتلعام سرخپوستان در گذشته دانست و گفت: چنین اقدامات بیسابقهای نشان میدهد نظام بینالملل امروز درهمریخته است.
وی گفت: باید در فضای مجازی و از طریق برنامه های کاربردی خارجی با جوانان ارتباط گرفت، زیرا آنها در این فضا حضور بیشتری دارند و تحت تأثیر قرار میگیرند.
حجتالاسلام سیدقریشی در ادامه از کانونهای هلالاحمر و بسیج خواست تا با ورود فعال به این عرصه نقشآفرینی کنند.
وی گفت: «هرجا خود را آماده کنیم، دشمن قادر به حمله نخواهد بود.»
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی همچنین از لزوم تأسیس کانونهای نخبگانی توسط استادان دانشگاه به منظور تولید محتوای علمی سخن گفت.