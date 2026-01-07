به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، استاد امیردانش مراغی خوشنویس سرشناس کشور برای سومین دوره پیاپی برگزیده دوسالانه ملی خوشنویسی ایران شد و با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایتخت خوشنویسی ایران مورد تجلیل قرار گرفت.

این هنرمند جوان دانشگاهی که جزو مفاخر هنری استان آذربایجان شرقی شناخته می‌شود تا به حال توانسته در محافل ملی و بین المللی خوشنویسی برای شهر خود افتخار کسب کند.

امیر دانش مراغی جوان‌ترین استاد خوشنویسی استان و جزو معدود استادان جوان خوشنویسی کشور محسوب می‌شود که خط شکسته نستعلیق را در حد اعلا می‌نویسد و با خلق آثار فاخر بیشماری مورد تحسین استادان برجسته خوشنویسی کشور از جمله استاد غلامحسین امیرخانی قرار گرفته است.

هشتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران با رقابت استادان تراز اول خوشنویسی کشور در قزوین پایتخت خوشنویسی ایران برگزار شد و با تجلیل از برگزیدگان ملی به کار خود پایان داد.