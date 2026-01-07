به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم اعلام کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و در راستای حفظ نظم آموزشی، آرامش دانشجویان و فراهم‌سازی بستر مناسب برای برگزاری آزمون‌ها، همه امتحانات پایان‌ترم نیمسال اول تحصیلی از روز ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، آزمون‌ها مطابق برنامه اعلام‌شده در سامانه آموزشی دانشگاه و در بستر سامانه وادانا برگزار می‌شود و دانشجویان موظف‌اند با مراجعه به درگاه‌های رسمی دانشگاه، از زمان‌بندی دقیق امتحانات و اطلاعیه‌های تکمیلی مطلع شوند.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم با تأکید بر فراهم بودن زیرساخت‌های فنی لازم برای برگزاری آزمون‌های مجازی، اعلام کرد: تمهیدات اجرایی و پشتیبانی لازم به‌منظور برگزاری مطلوب امتحانات و پاسخ‌گویی به مسائل احتمالی پیش‌بینی شده است.