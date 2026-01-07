پخش زنده
همه امتحانات پایانترم نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی قم از روز ۲۰ دی به صورت مجازی برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم اعلام کرد: با توجه به برنامهریزیهای انجامشده و در راستای حفظ نظم آموزشی، آرامش دانشجویان و فراهمسازی بستر مناسب برای برگزاری آزمونها، همه امتحانات پایانترم نیمسال اول تحصیلی از روز ۲۰ دیماه ۱۴۰۴ بهصورت مجازی برگزار خواهد شد.
بر اساس این اطلاعیه، آزمونها مطابق برنامه اعلامشده در سامانه آموزشی دانشگاه و در بستر سامانه وادانا برگزار میشود و دانشجویان موظفاند با مراجعه به درگاههای رسمی دانشگاه، از زمانبندی دقیق امتحانات و اطلاعیههای تکمیلی مطلع شوند.