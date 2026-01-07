پیام سردار حسینی در پی شهادت «احسان آقاجانی»
فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) استان ایلام با صدور پیامی شهادت «احسان آقاجانی» از کارکنان فراجای استان را تبریک و تسلیت گفت.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیم
وَلَا تَحْسَـبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ» آل عمران؛ ۱۶۹
شهادت مظلومانه شهید پلیس شادروان «احسان آقاجانی»، از نیروهای دلاور یگان ویژه فرماندهی انتظامی استان به دست عوامل مزدور و اغتشاشگر مسلح باعث تأسف و اندوه فراوان شد.
این شهید عزیز، در جریان مأموریت مقدس خود، با شجاعت و ایثار در برابر اقدام تروریستی دشمنان امنیت ایستادگی کرد و با نثار خون پاک خویش، به فیض عظیم شهادت نائل آمد. شهادت او، یادآور رشادتهای فرزندان این مرز و بوم در پاسداری از آرامش و آسایش مردم در دوران دفاع مقدس است.
اینجانب، به نمایندگی از سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام، این ضایعه جانگداز را به خانواده معظم شهید، همرزمان غیور ایشان در یگان ویژه مقتدر فراجای استان، و تمامی نیروهای حافظ امنیت تبریک و تسلیت گفته و از درگاه خداوند متعال برای آن شهید سعید، علو درجات و همنشینی با سیدالشهدا (ع) را مسئلت مینمایم.
مردم بصیر و همیشه در صحنه ایلام!
دشمنان قسمخورده انقلاب و رسانههای معاند ضد انقلابی، در روزهای اخیر با سوءاستفاده از حوادث تلخ استان، تلاش کردند تا وحدت و امنیت استان را خدشهدار سازند و با ریختن خون پاک شهدای عزیزمان برای اهداف شوم خود بهرهبرداری کنند. اما حضور حماسی و گسترده شما در مراسم تشییع پیکر مطهر این شهید والامقام در روز چهارشنبه ۱۷ دیماه، بهترین پاسخ به عوامل مزدور و جریانهای ضد انقلابی خواهد بود.
بیایید با شکوه هرچه تمامتر، در این مراسم شرکت کنیم و نشان دهیم که ایلام، دیار ایثار و شهادت، همواره در خط ولایت و دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستاده است.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
سرتیپ پاسدار سید صادق حسینی
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام