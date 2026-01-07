پخش زنده
امروز: -
رئیس گروه بانک ژن منابع طبیعی ایران گفت: بانک ژن منابع طبیعی ایران با موفقیت بیش از ۴۰ درصد از کل گونههای گیاهی کشور و حدود ۳۰ درصد از گیاهان بومی و انحصاری را به منظور جلوگیری از انقراض کامل، جمعآوری و ذخیرهسازی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس گروه بانک ژن منابع طبیعی ایران گفت: این دستاورد در حالی صورت گرفته که فشارهای انسانی بر تنوع زیستی کشور رو به افزایش است.
محمد محمودی اعلام کرد: هم اکنون بیش از ۵۰ هزار نمونه بذر متعلق به حدود ۴۰۰۰ گونه در این بانک نگهداری میشود که حدود ۸۵۰ گونه از آنها مختص ایران هستند. این بانک یکی از مجموعههای موفق در زمینه حفاظت از ذخایر ژنتیکی غیرقابلجایگزین کشور محسوب میشود.
وی افزود: تنوع گیاهی ایران بسیار غنی بوده و شامل بیش از ۸۰۰۰ تاکسون (حدود ۷۵۰۰ گونه) است که حدود ۳۰ درصد آنها منحصراً در ایران رشد میکنند. حدود ۸۸ درصد از این گونههای انحصاری مربوط به ناحیه رویشی ایران-تورانی بوده و بخش قابل توجهی از آنها در مناطق کوهستانی میرویند.
رئیس گروه بانک ژن منابع طبیعی ایران هشدار داد که عواملی چون چرای بیرویه، قطع درختان، و توسعه صنعتی، بقای گونههای بومی بهویژه گونههای نادر را به شدت تهدید میکند. اهداف اصلی بانک ژن شامل حفاظت از بذرها، شناسایی و پایش تنوع ژنتیکی، احیای بذرها و مدیریت دادههای مرتبط با آنها است تا در آینده برای پژوهش و بهرهبرداری مورد استفاده قرار گیرند.